Diez claves cuestionan la gestión de la Fundación de la Mujer de Cádiz

El equipo de Gobierno de Podemos en el Ayuntamiento de Cádiz ha pasado el ecuador de su mandato con mucho ruido pero pocos cambios en la gestión municipal que puedan dar cuerpo a un nuevo modelo de ciudad. Las delegaciones municipales tampoco han sido objeto de grandes novedades aunque llama la atención el caso de la delegación de la Mujer (ahora denominada Delegación de Fundación Municipal de la Mujer), fuente de polémica y ejemplo de mala praxis política. Su gestión ha sido cuestionada por la oposición pero también por mujeres, colectivos y expertas en Igualdad.

Las críticas apuntan en varias direcciones y estas son las diez principales:

1.- Un Ayuntamiento sin Plan de Igualdad. Las empresas de más de 250 trabajadores deben tener un Plan de Igualdad que recoja las estrategias, medidas y acciones para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A nivel municipal, casi todas las capitales de España tienen un Plan de Igual de Empresa de aplicación a los ayuntamientos y organismos dependientes. Cádiz no, con lo cual la aplicación de las políticas de igualdad en la Administración municipal depende, en la realidad, de la sensibilidad y voluntad de cada concejal para aplicarlo en su delegación. Lo que el Ayuntamiento de Cádiz tiene (desde hace años) es un Plan de Igualdad para la ciudadanía, que es una herramienta distinta.

2.- Sin diagnóstico previo. El equipo de Gobierno no ha hecho un diagnóstico de la realidad de las mujeres en Cádiz. Este diagnóstico habría proporcionado unos resultados de la situación real a partir de los cuales elaborar un plan de trabajo con objetivos y líneas estratégicas con las que diseñar acciones concretas. La realidad, critican muchas gaditanas, es que la Fundación desarrolla iniciativas inconexas y a golpe de calendario que no obedecen a un problema estudiado y medido y, por tanto, no hay resultados concretos de esas medidas, ni se evalúa ni se sacan conclusiones para saber si se está trabajando en la línea correcta o no. La falta de experiencia en la gestión y de personal técnico cualificado suman quejas a esta laguna en las políticas de igualdad en la ciudad.

3.- Cursos mal planteados. El actual equipo de Gobierno eliminó todos los cursos que ofrecía la Fundación Municipal de la Mujer en la época del PP sustituyéndolos por otros agrupados bajo el nombre EmpoderARTE, con temáticas y perspectivas diferentes, y puestos en marcha sin haberse detectado previamente las necesidades de la población. Muchas usuarias de los cursos de la Fundación se quejaron, amén de la polémica surgida por la inclusión de un tema sobre masturbación femenina en un curso de orientación laboral para mujeres en situación de exclusión social.

Profesionales y expertas en igualdad indican que hubiera sido acertado mantener los cursos más demandados de la etapa política anterior e incluir otros nuevos con un enfoque de empoderamiento más inclusivo. Recomiendan no trabajar sólo para una parte de las mujeres de la sociedad.

4.- Adjudicaciones a empresas de fuera de Cádiz y precios muy bajos. El equipo de Gobierno ha incluido las cláusulas sociales (discapacidad, igualdad, etc) en los concursos públicos, un aspecto positivo para la integración social y laboral. Sin embargo, muchas emprendedoras y pequeñas consultoras gaditanas se quejan de que los contratos de la Fundación de la Mujer se adjudican cada vez más a empresas grandes de fuera de Cádiz porque en las licitaciones la oferta técnica se valora poco y el criterio que prima es el precio más bajo, cercano en ocasiones a bajas temerarias. El resultado es que las autónomas gaditanas no pueden competir y el trabajo que genera la Fundación se va fuera de Cádiz.

5.- Falta de información y transparencia. La poca presencia de la concejala de la Mujer, Ana Camelo, en la vida pública municipal así como sus escasas apariciones en ruedas de prensa en estos dos años ha llamado la atención en el entorno de las asociaciones de mujeres, donde echan en falta más información de la gestión en el seno de la Fundación. Muchas voces de mujeres apuntan a que la edil tendría que haber hecho una rueda de prensa al principio de la legislatura para informar de los recursos con los que contaba la Fundación y qué se pretendía hacer conforme a ellos.

6.- No hay comunicación con la oposición. No ha habido comunicación ni consenso con la oposición para trazar las líneas estratégicas de la gestión. Uno de los comentarios más extendidos es que Podemos se podría haber sentado con todos los partidos políticos para consensuar líneas estratégicas al margen de que las acciones posteriores las diseñara y ejecutara la formación morada. No obstante, también hay muchas mujeres que consideran que existe un bloqueo institucional a Podemos.

7.- Conciliación para una parte de las familias. La Conciliación no consiste en ampliar el servicio de comedor de la guardería municipal, como recoge el programa electoral de Podemos. Es una visión reduccionista de la Conciliación, entre otras cosas, porque los usuarios de los comedores de la guardería municipal son sólo familias en riesgo de exclusión, con lo cual sólo la Conciliación va dirigida sólo a una parte de la población cuando en realidad afecta a todas las familias con hijos. Ese enfoque de la conciliación es calificado por muchas mujeres de «asistencialismo». Curiosamente lo mismo que Podemos le reprocha al PP.

8.- Sin gerente. Dos años y varias polémicas después, la Fundación municipal de la Mujer sigue descabezada y sin gerente. Expertas en género consideran necesaria esa figura para coordinar el trabajo, evaluar los resultados de las políticas que se aplican y tomar decisiones al respecto.

9.- Formación sin inserción laboral. Muchas gaditanas y usuarias de los servicios sociales y de la Fundación de la Mujer subrayan que prácticamente la Fundación no ofrece formación con prácticas laborales, lo que dificulta la inserción laboral. Los cursos de formación que se están impartiendo no incluyen prácticas laborales en empresas. Para promover el empleo femenino la Fundación debería establecer convenios con empresas gaditanas, una labor que a día de hoy no se está haciendo.

10.- Las políticas de igualdad no son prioritarias para Podemos. Se deduce de los nueve puntos anteriores. Hay un sentir generalizado de que sólo son prioritarias para los partidos unos meses antes de las elecciones, cuando se dan cuenta de que las mujeres votan.