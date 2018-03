OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL Desmantelada una red que expoliaba yacimientos submarinos en la provincia de Cádiz En la operación, que consiguió identificar 14 puntos arqueológicos y recuperar numerosos objetos, están implicados los responsables de la Casa del Obispo

Las investigaciones policiales dan, en muchas ocasiones, resultados inesperados. Para muestra, la operación Versos, que ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz la Guardia Civil que ha logrado identificar y neutralizar una pequeña red que se dedicaba al expolio de yacimientos submarinos en la costa gaditana. Como resultado se han localizado yacimientos nuevos y se ha identificado a unos conocidos empresarios del mundo de la arqueología gaditana vinculados con esta red delictiva.

Y es que un elemento que no terminaba de encajar en la recuperación de las piezas, una estela funeraria del siglo VI, ha puesto en el punto de mira a los responsables de la Casa del Obispo. De momento, sólo como investigados.

La rueda de prensa en la que se ha dado a conocer la operación ha tenido un escenario muy relacionado con la mercancía recuperada: el Museo de Cádiz. En una de las salas, la dirección del museo, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, la Guardia Civil y el Centro de Arqueología Submarina han destacado la importancia del material recuperado, compuesto por más de 200 piezas entre las que destacan dos cañones de bronce, una campana de navío, dos astrolabios y la estela funeraria de época visigoda.

La Guardia Civil no ha dado muchos detalles de cómo se produjo la detección de este trapicheo de patrimonio arqueológico «cuyo valor es incalculable», en palabras del teniente de la Benemérita Juan José Águila. «Detectamos que, en un mercado oculto, al que no tiene acceso el ciudadano de a pie, se estaba tratando de vender patrimonio no declarado; ahí nos pusimos a trabajar con las premisas de obtener el máximo de información posible y evitar que los artículos pudieran dañarse o perderse».

El director del Museo, Juan Alonso, destacó el valor de la información que se había recabado en la operación y lo ardua de la labor actual de catalogación de lo recuperado. «Sólo hay que recordar que hace tres meses se produjo otra importante operación contra el expolio de patrimonio arqueológico en la provincia y aún se están catalogando las piezas».

En el mismo sentido, Alonso valoró la colaboración que ha habido entre todos los organismos y entidades implicadas para que la operación llegara a buen puerto, algo en lo que también incidió el subdelegado del Gobierno, Agustin Muñoz, que puso el acento en lo importante de labores como ésta para «preservar la historia y el patrimonio histórico de todos los españoles».

Muñoz recalcó la idea de lo incalculable del material recuperado «tanto por lo difícil de tasar estas piezas históricas únicas» como por la «información que nos proporcionan sobre la propia historia». También se detuvo en los sofisticados aparatos con los que contaba el grupo, entre los que destacaban un vehículo de observación remota -ROV- (que se asemeja, para que el lector se haga una idea aproximada, a un dron submarino) y un potente detector de metales (magnetómetro).

Unos «fieras» de la explotación

Ese alto nivel técnico da una idea aproximada de la capacitación que tenían los tres detenidos, que no contaban con una titulación oficial pero que estaban muy habituados al trabajo submariano, en especial en empresas vinculadas al turismo. «Son unos auténticos fieras», resumían.

Fue precisamente por las actividades que realizaban los detenidos que pudo tirarse del hilo hasta su detención. Se sospechaba que utilizaban sus permisos para obtener coral rojo para realizar esta actividad delictiva, por lo que el Instituto Armado solicitó información al Caladero Nacional. Cruzaron los datos y, voilà, obtuvieron un sospechoso claro.

«Terminamos de recabar los datos el 16 de enero y decidimos intervenir rápidamente por el gran riesgo de que se perdieran los objetos», detalló el teniente Águilas, que hizo hincapié en las 14 coordenadas de yacimientos para proseguir con las investigaciones futuras. De hecho, las zonas ya están siendo inspeccionadas conjuntamente por la Guardia Civil y el Centro de Arqueología Subacuática. (CAS)

Como anécdota a la hora de relatar cómo escondían los detenidos, que se encuentran ahora mismo en situación de libertad, destacó que requirieron la ayuda de bomberos para extraer dos piezas de unos 40 kilos cada una del fondo de un pozo en Chiclana y que se encontraban bajo un metro de lodo. «Tuvieron que drenarlo para poder acceder a él», destacó el miembro del Instituto Armado.

Patrimonio del siglo XVI y XVIII

La encargada de ofrecer más detalles técnicos sobre el patrimonio recuperado fue la directoral del CAS, Carmen García. que desveló que las piezas están datadas en una horquilla que va del siglo XVI al XVIII (la época dorada de la navegación española). Además de los cañones de carga trasera recuperados (cuyos escudos han servido para dotarlos con bastante claridad), García destacó dos utensilios más prosaicos, una lavativa y una bacía de barbero, por la información que aportan de la vida cotidiana en el barco y porque hacen pensar que se podrán localizar un buen número de objetos en el entorno.

Fuentes de la investigación desvelaban que pese a la rapidez con la que se ha actuado es imposible determinar si lograron vender parte del patrimonio histórico de las costas de Cádiz. «Lo que sí ha quedado probado es que no eran unos aficionados, que tenían un alto nivel de profesionalización», han destacado. Ahora, se han convertido en activos colaboradores de la justicia, según reconocieron fuentes de la operación.

Durante el transcurso de la operación 'Versos' se produjeron doce registros en domicilios, garajes, embarcaciones y yacimientos.