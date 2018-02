INFLUENCERS David Rodríguez: «Jamás pensé que esto se convertiría en un trabajo para mí y tan bien remunerado» Con solo 21 años ha encontrado en Instagram una forma de ganarse la vida y pagarse una gran carrera profesional

MERCEDES MORALES

CÁDIZ 04/02/2018 16:57h

David Rodríguez (@davidrodriguee) es un joven gaditano que está fuera de todos los estereotipos, de los de su edad y de los de su tierra. Con tan solo 21 años, cursa el último año de Dirección y Administración de Empresas y trabaja en esta nueva profesión, recién inventado, casi creada por su generación.

–¿Cuándo y por qué se abrió esta cuenta en Instagram?

–Hace solo dos años. Antes tenía un blog de moda, que ahora mantengo a duras penas porque la verdad es que tengo una agenda muy apretada. Pero he programado un post para el 8 de febrero, sin falta. Comencé por diversión y la primera colaboración que hice fue porque me regalaron una pulsera. Y yo, que estaba feliz con mi pulsera... Nunca imaginé que éste serí mi trabajo.

–¿Cuánto gana un ‘influencer’ con usted, que acumula ya más de 50.000 seguidores?

- Depende del mes. A veces no ganas nada y otras veces, hasta 3.000 euros. Todo depende de las marcas que confíen en ti. Ahora trabajo con una agencia de Madrida y podemos incluso seleccionar las marcas que nos interesan. He mostrado productos de Lacoste, Larios, Emporio Armani... pero siempre con total libertad. Si no me gusta lo que me proponen, no lo hago. Este es el valor añadido que ofrezco; mi criterio.

–Además de muchas horas de trabajo... ¿Cuántas hay detrás de cada foto que veo suya en Instagram?

–Muchísimas (riendo). Para seleccionar una puedo hacerme 150 fotografías. Después las edito y algunas llevan una historia que también redacto. Por lo menos seis horas, o más...

–¿Se podría decir que Instagram le ha cambiado radicalmente la vida?

- Totalmente. He pasado de ser un chaval de Cádiz que se dedicaba a sus estudios a conocer un mundo nuevo. La moda y el marketing en internet me interesan mucho, como afición y ahora como profesión. Instagram ha abierto una serie de oportunidades que no hubiese tenido nunca. Lo estoy disfrutando ahora porque no sé cuánto tiempo durará. Peor en cuanto finalice mi carrera iré a especializarme a Madrid o Londres.