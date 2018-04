Proyecto en Tiempo Libre Cuenta atrás para el desalojo de los dos locales abiertos en los bajos de Tiempo Libre La Administración regional ya tiene una sentencia en firme favorable y está esperando a que se dicte la orden de lanzamiento

NURIA AGRAFOJO

Cádiz

La Junta de Andalucía sigue avanzando en toda la tramitación administrativa para sacar adelante cuanto antes el proyecto hotelero en la antigua residencia de Tiempo Libre en Cádiz. Uno de los grandes escollos que tenía el ente regional y que se centraba en el desalojo de los negocios que ocupaban desde hace décadas los bajos del edificio, está a punto de resolverse.

Al cierre definitivo del pub Copacabana, confirmado el pasado fin de semana por sus empresarios, parece que le seguirán en breve tanto la cervería Baro como la Heladería Mira, que son los dos únicos locales de los bajos del edificio que a día de hoy se mantienen ocupados y abiertos al público.

La Junta de Andalucía ya ha confirmado que tras un largo litigio judicial, cuenta con una sentencia en firme favorable que obliga a los inquilinos de los establecimientos afectados a abandonar dichas instalaciones. Sin embargo, dicho desalojo no ha sido acatado por los mismos, por lo que el ente regional se ha visto obligado a solicitar al juzgado las correspondientes órdenes de lanzamientos. Es precisamente en este trámite donde se encuentra la petición, que según fuentes de la administración, no tardará en hacerse efectiva.

Una vez que la Junta de Andalucía reciba la orden del juez, actuará tal y como lo ha hecho con el bar de copas, dando luz verde a la ejecución de la misma y llevando a cabo el desalojo. De este modo, la administración autonómica conseguiría dejar libre de cargas el edificio, condición indispensable para poder sacar a subasta la parcela.

La Policía Autonómica

Asimismo, la Junta de Andalucía también está estudiando en la actualidad posibles ubicaciones para el traslado de la sede de la Policía Autonómica, que se encuentra aún en la zona y cuyo emplazamiento definitivo, que será la Ciudad de la Justicia, no estará listo cuando sea necesario desalojar las instalaciones de Tiempo Libre. No obstante, fuentes del Gobierno regional afirmaron que ya hay sobre la mesa diversas alternativas que se darán a conocer próximamente. Además, al ser este cuerpo de seguridad competencia de la Junta de Andalucía, no hay problemas de plazos.

De forma paralela, el ente autonómico también está a la espera de que se confirme la Modificación Puntual de Equipamiento y Hospedaje del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz (PGOU). Dicho trámite fue solicitado por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes de julio y podría estar inmerso en su tramitación definitiva.

Una vez resueltos estos dos escollos, que podrían quedar solventados prácticamente al mismo tiempo, llegaría el siguiente paso, que consiste en sacar a subasta el edificio. En principio, lo único que podría parar entonces el proyecto sería la ausencia de ofertas, algo que la administración descarta, ante el interés mostrado por varios inversores desde hace años, que valoran su proximidad al Paseo Marítimo y a las playas de la ciudad.