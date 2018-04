MUNICIPAL Cuando la inversión ajena es el principal aval de la gestión en la ciudad Podemos ha centrado su acción de gobierno en la mejora de la relación con otras administraciones con el fin de desbloquear viejos proyectos en la capital

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 08/04/2018 11:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A un año de las Municipales de 2019, todos los partidos políticos se han colocado en la casilla de salida para comenzar una carrera electoral que se prevé larga y tediosa. El escenario político en la ciudad se presenta cada vez más complicado de pronosticar, por muchas encuestas que se encarguen y se publiquen. Aunque parece que el panorama va a variar muy poco, el verdadero análisis no se podrá hacer hasta que los gaditanos acudan a las urnas en mayo del año próximo.

Quedan aún muchas incógnitas por resolver y tan solo hay nombrado un candidato de manera oficial, el del Partido Popular, a la espera de que el resto de partidos se pronuncien. Juancho Ortiz ya actua como cabeza de lista de los populares en la capital y hasta ha adquirido un protagonismo especial en el salón de plenos, donde su antecesora, Teófila Martínez, le ha cedido el escaño.

El resto de los partidos parece que tardarán un poco más en desvelar a sus próximos alcaldables. Aunque todo parece indicar que el actual alcalde, José María González Santos ‘Kichi’, se presentará de nuevo a la reelección, se desconoce si lo hará con las mismas siglas que en la anterior legislatura, es decir, Por Cádiz sí se puede, o lo hará por Podemos. Esta formación contempla en sus estatutos que el candidato se elegirá en asamblea. Por tanto, salvo sorpresas de última hora, Kichi volverá a ser elegido para encabezar la lista de la izquierda anticapitalista de la ciudad.

No obstante, queda otro matiz por despejar. Y es si Ganar Cádiz en común concurrirá junto a Podemos o lo harán por separado para posteriormente volver a pactar. Martín Vila, portavoz de esta formación, aseguraba que en estos momentos tanto él como su compañera de partido, Eva Tubío, están centrados en la acción de gobierno y que aún es pronto para hablar de candidaturas. Su principal apuesta: la unión de la izquierda en la ciudad. La duda, si esta unión será antes o después de las Elecciones a través de pactos.

Adelanto de primarias socialistas

En el PSOE, aunque se anunció que octubre sería el mes para la celebración de las primarias en las que se elegiría al candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, este momento se ha adelantado al mes de junio. Por tanto, se podría conocer al candidato de esta formación antes del verano. El actual portavoz y líder de los socialistas en la capital, Fran González, ha mostrado su disposición a presentarse aunque siempre ha declarado que la militancia es la que tiene la última palabra. Otro nombre que se ha apuntado es el de Mara Rodríguez, una de las concejalas del PSOE que más ha destacado durante todo este mandato.

Esta formación, a pesar de haber apoyado a Kichi para que ocupara el sillón de la Alcaldía gaditana y en aspectos como la municipalización o los próximos presupuestos, se ha mostrado muy crítico con la gestión de Podemos durante los últimos tres años.

Por último, desde Ciudadanos, el horizonte de la designación del candidato se ve aún muy lejano y han apuntado que hasta otoño no se desvelará a la persona que encabece la lista de la formación naranja en la capital. Desde el Ayuntamiento, sus concejales están desarrollando una labor de oposición muy beligerante contra Podemos, a los que acusan de no contar con la preparación suficiente como para afrontar el reto de gobernar en la ciudad. No obstante, en esta labor opositora cuentan con la ventaja de que desde el equipo de Gobierno no pueden achacarles nada (a diferencia del PP) porque acaban de aterrizar.

Pero la gestión llevada a cabo por el alcalde se encuentra continuamente en entredicho por parte de la oposición, que se ha unido en varias ocasiones creando un frente común para lograr objetivos como la elección del nuevo gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, el cambio en la gestión de Onda Cádiz o la reprobación del concejal de Hacienda, David Navarro, al que han pedido en numerosas ocasiones que abandone su acta ante su «desastrosa gestión económica».

La anulación de los únicos presupuestos municipales aprobados por Podemos ha sido la gota que ha colmado el vaso. La falta de inversión de estos últimos años y la situación de bloqueo actual hacen más que necesario el consenso entre el equipo de Gobierno y PSOE para que salgan adelante unos nuevos presupuestos de 2018.

Nueva era de entendimiento

Hasta ahora, el alcalde poco puede presentar como aval de sus cuatro años en la Alcaldía. Su acción de gobierno se ha centrado más bien en mejorar la relaciones con otras administraciones e instituciones de la ciudad con el objetivo de poder desbloquear proyectos que estaban parados desde hace años y que ahora podrá rentabilizar de cara a las Municipales de 2019.

El pistoletazo de salida fue la visita realizada el pasado año por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al Ayuntamiento de Cádiz, en la que se escenificó el comienzo de una nueva era de entendimiento entre ambas instituciones a pesar de que ya existía un convenio conjunto firmado entre la exalcaldesa popular, Teófila Martínez, y el ex delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, en el que se acordó que se pondrían en uso distintos solares y edificios de la ciudad.

A partir de entonces, empezaron a reactivarse proyectos. El Ayuntamiento cedió parte de los antiguos depósitos de tabaco para albergar la Ciudad de la Justicia, se ha iniciado la obra del carril bici en Extramuros, se ha abierto el Teatro Romano (aunque aún quedan más fases para que la instalación esté completa), se ha puesto en funcionamiento la estación de autobuses y la Junta de Andalucía se ha comprometido a aportar financiación para el Museo del Carnaval, a resolver el hotel del Tiempo Libre y a ejecutar las promociones de viviendas pendientes en el Cerro del Moro y en Matadero.

Asimismo, Kichi se ha preocupado especialmente durante este mandato en reforzar las relaciones con otras instituciones como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), con quién proyecta la integración del muelle en la ciudad, o con la Universidad de Cádiz.

Respecto a esta última, el alcalde y el rector, Eduardo González Mazo, escenificaron meses atrás sus buenas relaciones anunciando la firma de un convenio por el que se permutará el centro cultural Reina Sofía (que se convertirá en el nuevo Rectorado) por el edificio en el que actualmente está la sede principal de la universidad en la calle Ancha. A cambio de todo esto, el Ayuntamiento recibirá un millón de euros que se emplearán para la finalización del Teatro Pemán.

El desbloqueo del Valcárcel por parte de la Diputación, que pasará a convertirse en Facultad de Educación, y la construcción de un nuevo hotel junto a este emblemático edificio, completarán el cinturón universitario junto con el nuevo colegio mayor Beato Diego.

Kich se beneficiará a su vez de otras inversiones como las del arreglo de las murallas por el Gobierno central.