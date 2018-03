CÁDIZ, EN CUARESMA El via crucis de San Felipe Neri, el malententido y sus rumores Los asistentes al traslado del Cristo de las Aguas a Santa Cruz especularon por el retraso de la salida

La falta de información hace que se disparen todos los rumores. El traslado del Cristo de Las Aguas desde su sede en la iglesia del Pilar, en el colegio San Felipe Neri, hasta la iglesia de Santa Cruz, donde debe realizar su salida procesional el Miércoles Santo, se anunciaba tranquilo, pero la tranquilidad, entre los asistentes, duró poco.

El traslado debería haber empezado a las 19 horas. Así lo había indicado la Hermandad de las Aguas, que había organizado un besapié del Cristo en su capilla. Sin embargo, el Via Crucis no empezaba y los asistentes se preguntaban por qué.

El hecho de que acudiera la Policía Local a la puerta y hablase con los responsables de la hermandad hizo sospechar a los asistentes que había un problema en la organización. Y muchos difundieron la idea de que era la falta de licencia la que había provocado la paralización del evento o, incluso, que un conductor de autobús había denunciado a los asistentes.

Sin embargo, desde el propio Ayuntamiento de Cádiz se aclaraba lo sucedido. La Policía Local no tenía comunicación de la realización del via crucis (lo que no significa que no se hubiera solicitado el permiso, únicamente que los agentes no estaban informados). Cuando el evento iba a comenzar, los responsables de la cofradía avisaron a la policía extrañados de que no hubiera agentes para cortar el tráfico.

Una vez llegaron los agentes se aclararon el hecho y los policías procedieron a cortar el tráfico, lo que hizo posible que el via crucis transcurriera sin problema.