Dos cruceros y un velero para curiosos, en Cádiz

Con octubre no solo llega el otoño, sino que a Cádiz arriba la segunda temporada alta de cruceros, después de la de primavera. Durante este mes, según las reservas de escala registradas en muelles los gaditanos, 42 barcos turísticos visitarán la ciudad. La mayoría de ellos, de grandes dimensiones, de los que nos estamos acostumbrando a ver en el Muelle Ciudad y Reina Sofía. No habrá jornadas tan vistosas como se han vivido en otros meses de este 2017 pero sí coincidirán cuatro buques en dos ocasiones.

Este hecho, que ha dejado de ser noticia por repetirse a menudo, no deja de ser un síntoma de que las navieras siguen apostando, y cada vez más por el destino Cádiz en sus programaciones por el Mediterráneo, Atlántico e, incluso, para sus viajes de posicionamiento, cuando parten a otros circuitos como el Caribe.

Concretamente, en este mes, el 17 y 24 de octubre atracarán cuatro barcos en cada jornada. El 17 de este mes arribarán a Cádiz tres grandes buques: 'Club Med 2', 'Mein Schiff 3' y 'Celebrity Silhouette', además del velero 'Pan Orama' (éste último ya es un asiduo del Muelle Ciudad). El 24 de octubre, atracarán el 'Ventura', 'Running on Waves', 'Freedom of the Seas', 'Braemar'. Todos llegan a primera hora de la mañana y se marchan a partir de las cinco de la tarde.

Entre los grandes buques citados destaca el 'Celebrity Silhoutte', que llegará tarde el 17 de octubre, a partir de las 13.00 horas y partirá de noche, a las 22.00 horas, procedente de Lisboa y con destino Ibiza. Entre las curiosidades de este crucero cabe señalar que es un buque nuevo, inaugurado el 1 de agosto de 2011, con terrazas en el 85% de sus camarotes. En resumen, un barco último modelo, gemelo de otros de la misma naviera y que aporta más clientela a una naviera que ya es conocida en Cádiz.

El otro barco que destaca en la programación de octubre es 'Running Waves', que llegará el próximo 24 de octubre al puerto gaditano. Esta barco no tiene nada que ver con un gran crucero. Se trata de un pequeño velero con escasa capacidad de pasaje pero que ofrece rutas casi a la medida del viajero, con especial atención a los amantes de deportes como el buceo y el golf.

La oferta de este buque es una empresa arriesgada iniciada por su dueño, Rouben Khokhriakov, que se empeñó en ofrecer la maniobrabilidad de un yate deportivo con el confort y decoración de un crucero. El resultado es un velero único, y no se trata de un adjetivo publicitario, ya que está diseñado a medida para las necesidades de su creador; por lo que ofrece rampa para buceo, jacuzzi en cubierta, entre otros extras pensados para facilitar el disfrute de unas vacaciones tan únicas como el propio velero. Merecerá la pena verlo atracado frente al Ayuntamiento de Cádiz.

El tercer barco curioso será el 'Royal Princess', y lo es por tratarse ésta de su primera escala en Cádiz. Este gran crucero llegará el 25 de octubre a los muelles gaditanos en su travesía hacia las Canarias, procedente de Gibraltar. Se trata de otro barco de nueva factura, inaugurado en junio de 2013 y construido a imagen y semejanza de otro de la misma naviera. Visualmente aportará poco nuevo en los muelles gaditanos, pero traerá a bordo a un máximo de 3.600 personas.

Cabe recordar que septiembre se cerró con 44 cruceros, dos más que en el mismo mes del año anterior. Y en el presente mes arribarán 42 barcos, siete menos que en el mismo mes de 2016. Pero también hay que señalar que en noviembre se registrarán 13 más que en el mismo mes de 2016. Por lo que se puede decir que se ha trasladado parte de la demanda de las navieras al siguiente mes, aprovechando las buenas condiciones climáticas que ofrece este destino. Así, la temporada se desplaza hasta el mismo mes de diciembre, recuperándose con creces a final de año.