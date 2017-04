Un concejal de Pamplona demuestra que 'Kichi' miente sobre Abaurrea y su condena a ETA

El concejal de UPN del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso, ha desmontado hoy la afirmación que efectuaba esta mañana el alcalde de Cádiz, José María González, en las que condenaba la violencia de ETA «al igual que Abaurrea y Bildu» y desafiaba «a quien diga que no es verdad a demostrarlo».

El alcalde no ha tenido que esperar más que a la tarde para que Fermín Alonso, concejal de UPN en el consistorio pamplonica, le demostrara por Twitter que se equivocaba y que Bildu no condena en Pamplona los asesinatos de ETA. En un tuit se dirigía a Kichi con la siguiente pregunta: «Pruebas de la no condena de Abaurrea y Bildu de las acciones de ETA? Moción aprobada en Pamplona el día 4 con sus votos en contra».

Alonso le ha hecho llegar a José María González una moción aprobada el 4 de abril en el Ayuntamiento de Pamplona en la que condenaban los crímenes realizados por la banda terrorista ETA a lo largo de su historia, y que fue aprobada sin el apoyo de EH Bildu, que se negó a condenar la violencia etarra. En este sentido, se ha dirigido a Kichi replicándole que el concejal de Bildu que el otro día daba una conferencia sobre memoria democrática en la gaditana Casa de Iberoamérica invitado por el Gobierno municipal de Cádiz, José Martín Abaurrea, «jamás ha votado a favor de la condena del terrorismo etarra» e instándole a que «no mienta a sus vecinos» de Cádiz.

Por último, el concejal de Pamplona ha contestado a las afirmaciones del alcalde de Cádiz en las que decía que el «PP intenta utilizar una jornada de memoria histórica para intentar desenterrar viejos fantasmas que si no están enterrados deberían estarlo, como es la violencia de la banda ETA» esgrimiendo en un tuit lo siguiente: «Enterrados no están los fantasmas de ETA, sino sus víctimas. Bildu quiere enterrar también su dignidad y su memoria. No colabore».

Al zasca a Kichi se ha unido también una concejala de UPN, María Caballero, que ha dejado en evidencia al primer edil gaditano por su defensa de Bildu y Abaurrea escribiéndole un tuit en el que decía: «Al alcalde de Cádiz le separan de Pamplona mucho más que 1.000 km, le separan la verdad y la justicia».

El partido regionalista UPN criticó en su día que Abaurrea fuera «incapaz de condenar» el crimen a manos de ETA del concejal Tomás Caballero, compañero de Corporación de Abaurrea.