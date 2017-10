UNIVERSIDAD El colegio de periodistas pide explicaciones a la UCA por el máster de Profesorado Recriminan que se oferte la titulación específica de Lengua y Literatura y que ahora Educación no permita que los periodistas impartan clases en esta especialidad

La demarcación de Cádiz del Colegio de Periodistas de Andalucía exige a la Universidad de Cádiz (UCA) que explique por qué continúa ofertando a licenciados y graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), específicamente en la especialidad en Lengua Española y Literatura.

Según explica el sindicato de Periodistas, esta oferta de segundo ciclo sigue vigente a sabiendas que la normativa estatal y regional no permiten desde el curso pasado ejercer la docencia para la que dicho máster supuestamente capacita.

Asimismo, exigen a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que vuelva a permitir que los periodistas en posesión de dicho Máster o del Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) puedan dar clases de Lengua y Literatura en los centros privados y concertados, así como que puedan participar en las convocatorias de bolsas ordinarias y extraordinarias abiertas por la Junta de Andalucía, algo que no ocurre en la actual convocatoria abierta esta semana.

Por último, solicitan al Ministerio de Educación que modifique el Real Decreto 665/2015 que, tal y como hacía su antecesor el Real Decreto 860/2010, vuelve a impedir a los periodistas dar clases de Lengua y Literatura, algo que se hacía con normalidad antes de 2010 en todo el territorio español.

La no aplicación de la normativa estatal por parte de la Junta de Andalucía hasta el curso 2016/2017 hizo que los periodistas que tuvieran el CAP o el MAES pudieran dar clases de Lengua Española y Literatura tanto en los centros privados y concertados como en los públicos, estos últimos tras superar las oposiciones.

Sin embargo, y aunque se ha respetado a aquellos periodistas que ya llevaban años dando clases antes de 2015, son miles los licenciados o graduados en Periodismo que han cursado el CAP o el MAES y ven ahora cómo son despedidos, cómo se les impide participar en las bolsas abiertas por la Consejería o cómo se les rechaza en los centros privados y concertados al no cumplir con la normativa.

El CPPA en Cádiz considera que «estos periodistas sufren una triple traición». Por parte de las universidades públicas andaluzas; que les ofertan un máster, con el consiguiente gasto inútil de dinero, esfuerzo, tiempo y frustración, que luego no les sirve para nada. Por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que aplica ahora una norma estatal que antes no cumplía y con la que dice no estar de acuerdo.

Y por parte del actual Gobierno central del PP que en su Real Decreto 665/2015 no incluye la licenciatura o grado de Periodismo como titulación necesaria para dar clases de Lengua española y Literatura, a pesar de que fue el Gobierno socialista el que dejó a los periodistas fuera con el Real Decreto 860/2010, por el que negaba a los periodistas la posibilidad de seguir ejerciendo como profesores de Lengua Española y Literatura –tal y como lo hacían desde la Orden de 24 de julio de 1995-.

Y todo ello a pesar de que el propio Gobierno central, apoyándose en la ley europea, la Directiva 2005/36/CE, permitió a una periodista ejercer en la Unión Europea la docencia en Lengua Española y Literatura creando así un precedente que ahora no aplica en al ámbito nacional.

«Nuestra reivindicación es apoyada por el Dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 que en su apartado 21 afirma que teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir Lengua Castellana y Literatura Universal. Así, el Consejo propone añadir, dentro del Anexo I del Real Decreto 665/2015, en las condiciones para impartir la materia de Lengua Castellana y Literatura Universal: Licenciado en Periodismo», sentencian en el comunicado.

Por todo ello, desde la demarcación de Cádiz del Colegio de Periodistas de Andalucía «solicitamos que los periodistas en posesión del MAES en la especialidad de Lengua Española y Literatura o el CAP puedan volver a ejercer la labor docente para la que dicho máster y curso de adaptación pedagógica les capacita».

La junta directiva de la demarcación territorial del CPPA ha recibido el apoyo expreso de su homóloga en la Asociación de la Prensa de Cádiz. Desde la APC se han sumado a las reivindicaciones del colegio y han mostrado su disposición para colaborar en todo lo posible, incluida la difusión entre sus asociados/as de las informaciones remitidas por el CPPA sobre este asunto.