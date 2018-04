Proyecto en Tiempo Libre El cierre definitivo del pub Copacabana allana el terreno al proyecto de Tiempo Libre Los inquilinos acatan la resolución judicial, dejando a la Cervecería Baro y la heladería Mira como únicos supervivientes



Dos meses después de que la Junta de Andalucía ejecutase la orden judicial de desalojo del local donde se situaba el pub Copacabana, en los bajos de la residencia de Tiempo Libre, los inquilinos han anunciado que renuncian a seguir luchando por su reapertura. Aunque semanas después de la intervención, los empresarios tenían la esperanza de volver a abrir al público las puertas, finalmente han decidido tirar la toalla para seguir su andadura empresarial en la vecina localidad de Chiclana.

Este adiós supone el desalojo de uno de los locales de mayor superficie que aún quedan ocupados en los bajos de la antigua residencia de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía, que se encuentra inmersa en una larga tramitación para volver a dar utilidad a estos 10.000 metros cuadrados de suelo después de su cierre, en 2007.

La administración autonómica ve allanado así el terreno para poder llevar a cabo el añorado proyecto en el edificio, que se dedicará a uso hotelero y que incluso cuenta ya con empresas interesadas en hacerse cargo del inmueble. Diferentes inversores ya se han interesado ante la administración regional sobre las características técnicas del solar para estudiar una posible oferta.

No obstante, la tramitación para hacer realidad el proyecto, aún está a falta de varias resoluciones judiciales para el desalojo de los locales que aún permanecen abiertos en la zona, así como de la resolución administrativa por la que se apruebe de forme definitiva la Modificación Puntual de Equipamiento y Hospedaje del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz (PGOU). Dicho trámite se aprobó por unanimidad en el Pleno del pasado mes de julio y resulta necesario, ya que en estos momentos el suelo tiene aún uso administrativo, lo que haría inviable el proyecto.

Un nuevo hotel

Con la aprobación de la modificación puntual del PGOU está prevista la construcción de un hotel que podría alcanzar los 20.000 metros cuadrados de edificabilidad y también está diseñada una reordenación urbanística para dar acceso a la calle Muñoz Arenillas desde el Paseo Marítimo con la creación de una nueva calle.

Con respecto a las dos resoluciones judiciales de desalojo, éstas afectarán a dos de los negocios que aún resisten en los bajos del edificio: Cervecería Baro y Heladería Mira. Estos casos de desalojo están aún pendientes de la resolución de los tribunales, ya que los empresarios afectados acometieron su defensa de forma individualizada y se trata de procedimientos judiciales diferentes. No obstante, parece que dichas resoluciones no tardarán en resolverse. Hay que recordar que todos estos establecimientos llevan años litigando con la Junta de Andalucía para alargar su permanencia en la zona, ya que no están de acuerdo con su desalojo.

Hay que recordar que además del pub Copacabana, en los últimos meses también se ha resuelto el contrato que permitía la gestión de las pistas deportivas cubiertas y que ya se encuentran cerradas al público. También está pendiente el traslado de la actual sede de la Policía Autonómica, que sigue instalada en los bajos del edificio, y que en un futuro irán a la Ciudad de la Justicia. Sin embargo, al tratarse de competencia de la Junta de Andalucía, ésta cambiará de ubicación en el momento que sea necesario para sacar adelante la actuación en Tiempo Libre.