Casi 200 alumnos del IES Fernando Aguilar siguen sin tres docentes desde el inicio de curso

Casi 200 estudiantes del IES Fernando Aguilar de Cádiz continúan sin poder asistir a clase de diferentes asignaturas al no haberse sustituido aún al personal que se encuentra de baja tanto por enfermedades de larga duración como por jubilaciones. A pesar de que estas cuatro bajas están previstas desde el pasado año, la Delegación Provincial de Educación no adoptó las medidas necesarias en su momento y los alumnos comenzaron el curso sin cinco profesores, de los cuales tres siguen sin cubrirse a día de hoy y uno se ha incorporado en la jornada del martes.

Según los padres afectados, estas bajas se corresponden con docentes de materias tan importantes como Física y Química, Educación Física, Informática o administrativo y afecta directamente a los alumnos de 2º y 3º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y a FP Básico, que a día de hoy ya han perdido numerosas horas lectivas que serán muy difíciles de recuperar.

En concreto, las familias han mostrado su malestar porque dos de las bajas, uno de los profesores de Física y Química y el de administrativo, han sido por jubilación y, por tanto, Educación ya estaba en preaviso desde el curso pasado. A pesar de ello, la administración autonómica asegura que el retraso en las sustituciones se debe a que no hay personal disponible en las bolsas de trabajo con el perfil demandado, ya que se ha producido una renuncia masiva en las bolsas iniciales.

Por esta razón, desde la Delegación han afirmado que desde hace ya algunos días se ha abordado ya también la opción de las bolsas restringidas y hoy mismo se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, una bolsa extraordinaria para estas materias. No obstante, esta opción no estará disponible antes de quince días, por lo que Educación ha tenido que tomar una medida extraordinaria.

Solución urgente

De hecho, fuentes de la delegación han asegurado que mañana mismo se ha convocado un acto público con personas que tienen la formación demandada y que pertenecen a otro tipo de bolsas y que podrán optar a estas vacantes. En este sentido, han apuntado que esperan cubrir buena parte de las vacantes con este personal.

Los padres esperan que la solución que se adopte sea la más rápida y la mejor para los alumnos, que ya no podrán recuperar el trabajo que no se ha realizado y partirán con un déficit con respecto a otros compañeros de otros centros. «Son cuatro profesores de materias que son fundamentales. No se puede jugar con la educación de nuestros hijos, sobre todo, porque son bajas que se conocen desde el año pasado y no se han cubierto por dejadez de la Junta de Andalucía. Nos consta que desde el centro se ha comunicado con suficiente tiempo de antelación como para que los profesores estuviesen asignados a principios de curso», ha apuntado una de las madres delegadas del centro.

Asimismo, los padres también llevaron a cabo una recogida de firmas hace unas semanas protestando por esta situación y que también se encuentra en manos de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz.