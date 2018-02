Cánovas del Castillo La Casa de la Juventud acoge este viernes una tarde de cómic con Jorge Jiménez El dibujante, fuertemente influenciado por el estilo manga, cuenta con una gran trayectoria y disertará acompañado de José Luis Vidal como moderador

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz trae al autor Jorge Jiménez a una nueva edición de Tardes de Cómic, que se celebrará este viernes, a partir de las 18:30 horas en la Casa de la Juventud, en la calle Cánovas del Castillo, 41.

Jorge Jiménez, dibujante de cómic fuertemente influenciado por el estilo manga, totalmente autodidacta, abandonó sus estudios como profesor de Educación Física para lanzarse al mundo de las viñetas. All the summer in a day (Scholastic), una adaptación del relato de Ray Bradbury, fue su bautismo de fuego.

En el año 2011 publicó en la editorial norteamericana IDW Publishing, con la adaptación al cómic de la película Transformers. Dark side of the moon y Jurassic Park: Dangerous games.

Su entrada en la editorial DC Comics la hizo realizando números sueltos de las colecciones Teen Titans, Beyond the Fringe, DC Universe Presents, etcétera. Pero su primer encargo importante lo hizo con la colección digital de la colección Smallville.

Y de ahí a las grandes ligas, dibujando en colecciones tales como Arrow, Green Lantern Saga, Amazing X-Men (para Marvel Comics), Justice League, Red Lanterns, Superboy, Earth 2: World´s End, Superman, Super Sons (colección creada especialmente para ser dibujada por él, donde ha realizado el diseño del nuevo Superboy, Jon Kent, el hijo de Kal El, Superman, que ha tenido un gran éxito entre los lectores). En la actualidad dibuja Batman: The Lost y Dark Knights Wild Hunt.

Su trabajo como portadista es también muy admirado, realizando cubiertas para colecciones como las de Superboy Future´s End, Superwoman, Superman, etc.

La charla será moderada por el experto en todo el mundo del cómic de nuestra ciudad José Luis Vidal, con una amplia trayectoria en el mundo del cómic y que asesora a la organización de esta iniciativa.