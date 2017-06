Cádiz y el Carnaval, invitados de lujo en el concierto de Alejandro Sanz en Madrid

«Mi nombre es Alejandro Sánchez Pizarro. Nací en Madrid y Cádiz, y crecí en medio mundo. No tenía otro plan para esta noche, y no se me ocurre mejor plan para los próximos 20 años, que seguir cantándoles a todos ustedes». Así arrancaba el pasado sábado el concierto 'Más es Más' que ofreció Alejandro Sanz en el estadio Vicente Calderón ante más de 50.000 personas en una velada que quedará para la historia.

Un concierto que el artista organizó con motivo del vigésimo aniversario del álbum de 'Corazón partío' y que Sanz llenó de emoción, de recuerdos y de grandes amigos. Por eso, Cádiz no podía faltar. La Tacita de Plata y la provincia gaditana fueron algunas de las protagonistas de una actuación de ensueño. Desde la presentación del artista, proclamando a los cuatro vientos sus raíces gaditanas, hasta varios detalles que confirmaron la estrecha relación que mantiene el cantante con todo lo que suene a Cádiz.

De hecho, fue precisamente un pasodoble del Carnaval de Cádiz lo que abrió la esperada cita en la capital de España y seguida desde todas las partes del mundo por internet. Con algo más de media hora sobre el horario previsto, las pantallas instaladas junto al escenario mostraban la letra confeccionada para la ocasión por Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff' e interpretada por su chirigota. Los sones del pasodoble gaditano ejercieron de ilustres teloneros de uno de los conciertos más emotivos que ha vivido el cantante sobre un escenario.

Allí, en Madrid, le esperaban sus fans incondicionales pero también numerosos amigos y, sobre todo, mucha historia y muchos momentos que han marcado la trayectoria y la vida de uno de los artistas más importantes que ha dado la música española. Desde la chirigota del Sheriff hasta Juan Luis Guerra, pasando por Pablo Alborán, Pablo López, Vanessa Martín, India Martínez, Pastora Soler, Miguel Bosé, Antonio Orozco, Dani Martín, entre otros, así como una espectacular Niña Pastori, que protagonizó uno de los momentos más emotivos del concierto.

Fue 'Cai' de Niña Pastori la que hizo derramar las lágrimas a Alejandro Sanz. La canción que el artista regaló a la isleña llegó a lo más hondo de Sanz y también del público, que vibró y celebró por todo lo alto uno de los momentos mágicos que se vivió durante la noche. Sin duda, todo un homenaje a una ciudad a la que el cantante ha dedicado incontables versos y palabras de cariño. Cádiz ha vuelto a presumir de un embajador de lujo.