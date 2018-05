DÍA INTERNACIONAL Cádiz se une contra el acoso escolar La comunidad educativa, políticos y representantes del Cádiz CF han participado en el acto de lectura de un manifiesto en la plaza de San Juan de Dios

El Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Coordinadora por la Escuela Pública, la Flampa y diversos centros escolares de la ciudad han organizado varias actividades con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar.

La primera de las actividades se ha desarrollado a las 11.30 horas, consistente en la lectura de un manifiesto en la plaza San Juan de Dios. El alcalde de Cádiz, José María González, ha dado la bienvenida a toda la comunidad educativa presente, ya que han acudido docentes, progenitores y alumnado de centros como el IES Fernando Aguilar Quignon, IES Columela, Colegio San Felipe Neri, CEIP Josefina Pascual, CEIP San Rafael, CEIP Andalucía, IES San Severiano e IES Cortadura. Y asimismo, ha dado las gracias a los miembros de la Fundación Cádiz C.F. que han participado en esta iniciativa, como el gerente de la misma, José Mata, además de los veteranos jugadores del Cádiz C. F. Pepe Mejías y Hugo Vaca.

«El deporte es un elemento integrador, cohesionador y social, y es importante dejar claro que el maltrato y el acoso escolar no es un problema de los centros escolares, sino de toda la sociedad y, por tanto, hay que abordarlo de forma global», ha señalado el alcalde. Asimismo, ha apuntado a los escolares presentes «el deber y la obligación de denunciar el acoso escolar cuando lo veáis a vuestro alrededor. Si todos nos implicamos, podremos vencerlo». Y ha insistido en la necesidad también de hacerlo público y no invisibilizarlo.

En esta misma línea se ha expresado Lola Ruiz, representante de la Coordinadora de la Escuela Pública que ha tomado la palabra, antes de la lectura del manifiesto, para concienciar sobre el problema del acoso escolar, «que con demasiada frecuencia se ha tratado de invisbilizar. Pero desde la escuela pública llevamos mucho tiempo trabajando en este asunto, porque la solución no es esconderlo debajo de la alfombra. Una enseñanza de calidad no tiene como prioridad guardar las apariencias, sino construir espacios de convivencia». «La violencia psicológica, física o verbal no es el camino. Y el abuso escolar no es cosa de niños y niñas, sino de todos y todas», ha concluido.

Acto seguido, la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha presentado a las personas que iban a leer el manifiesto y se ha procedido a la lectura del mismo por parte de una representante de la junta directiva de la Flampa, Carmen Castiñeda Ruiz; del gerente de la Fundación Cádiz C.F., José Mata; de la capitana del equipo femenino del Cádiz C.F., Marta Vidal; de una jugadora de dicho equipo, Ane López; del presentador de Onda Cádiz y miembro de la Asociación de Veteranos del Cádiz CF, Hugo Vaca; y del también veterano jugador cadista Pepe Mejías.

El manifiesto leído comienza con una afirmación: «La escuela debería ser un lugar seguro, debería ser el mejor lugar del mundo para cada niña y cada niño que acude todos los días a convivir y aprender». Pero desgraciadamente, los datos no lo reflejan. Según el Centro de Estudios Andaluces, un 30% de alumnado de Primaria y un 20% de Secundaria ha sufrido acoso escolar durante el año pasado.

«Hoy nos hemos reunido aquí para gritar a la comunidad educativa, docentes, alumnado, padres, madres y tutores y también a la sociedad en general que no queremos más acoso en las aulas, que todas y todos debemos comprometernos para revertir esta situación».

Y se han recordado los diez puntos para pensar sobre el acoso escolar que plantea la Guía para alumnos y alumnas de Primaria que lleva por nombre Tratémonos Bien. Entre ellos: «El maltrato no es una broma. El maltrato no es para reírse. En una broma se ríen todos. Cuando hay alguien que se molesta o asusta, ya no es una broma», nadie merece ser maltratado. Suele decirse que hay quien se lo busca, pero esto sólo es una excusa. Todos tenemos el derecho a ser tratados con respeto, dar de lado a una persona, difundir rumores para que los demás no jueguen con ella, excluirla del grupo y cosas así también son maltratar, la víctima necesita ayuda, pero también los niños y niñas que agraden; con frecuencia no se sienten bien consigo mismos. Todos necesitamos aprender maneras pacíficas de resolver los conflictos para mejorar la convivencia y ser más felices.

A continuación, se han leído los derechos que tenemos todas las personas a ser bien tratadas, incluyendo, por supuesto, en la escuela y en el instituto. Lo que significa que «nadie debe pegarme, ni dar empujones, ni hacerme daño físicamente; nadie debe amenazarme, ni atemorizarme; nadie debe quitarme ni estropear mis cosas; nadie debe insultarme, burlarse ni reírse de mí; nadie debe difundir rumores sobre mí; nadie debe excluirme del grupo, ni impedirme que juegue con mis compañeros. Sumando al final que todos estos derechos deber ser respetados siempre».

Posteriormente, han intervenido en el acto alumnado de los centros IES Fernando Aguilar Quignon, IES Columela, Colegio San Felipe Neri, CEIP Josefina Pascual, CEIP San Rafael, CEIP Andalucía, IES San Severiano e IES Cortadura. Todos ellos han leído pequeños discursos o han reflexionado sobre el acoso escolar y la necesidad de combatirlo entre todos y todas. Y han concluido cantando el rap ‘Se buscan valientes’, de El Langui, a iniciativa del IES Columela con un grupo de estudiantes de segundo de ESO.

Con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar, durante toda la jornada de hoy permanecerá colgada en el balcón de la Casa Consistorial una pancarta cedida al Ayuntamiento por la Fundación Cádiz C.F. en la que se lee #StopBullying.

Por otra parte, esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la Fundación de la Mujer se desarrollarán actividades, como la proyección del vídeo realizado por los alumnos del IES La Caleta ganador del concurso nacional de la Fundación ONCE que se convocó bajo el lema ‘Somos diferentes, no indiferentes. Activistas contra el acoso’.

A las 18.25 horas, Pablo Fernández García-Agulló, vocal de Proyectos del AMPA El Mentidero, del CEIP Carlos III, y coordinador general del proyecto denominado Fomento de la Convivencia a través de actitudes de Paz, y fomento de la Igualdad a través de actitudes de Respeto y Libertad de elección ofrecerá una ponencia sobre esta iniciativa. A esto, le seguirá la mesa redonda en la que intervendrán Pablo Fernández García-Agullo, José Mata (gerente de la Fundación Cádiz CF), Rafael Carrero (Inspector Jefe de la Policía Autonómica), Clemente Martín (Subinspector Jefe de la Policía Autonómica) y Lourdes Mejías (autora del libro Cosas de niños sobre acoso escolar) y Mercedes García de las Casas (del programa contra el cyber acoso en el IES San Severiano) entre otros.

Durante la celebración de estas actividades en la Fundación de la Mujer estará habilitada la ludoteca para niños de 3 a 10 años.