Cádiz aún busca un alumbrado digno para esta Navidad Málaga inaugurará uno espectacular el 24 de noviembre, mientras que los gaditanos luchan por conseguir uno presentable

M. MORALES

Málaga ha sabido convertir un acto cotidiano como encender un alumbrado navideño en un atractivo turístico, capaz de reunir a miles de personas el día de la inauguración de la luces en calle Larios. Comenzó por presentar un proyecto muy digno de iluminación para ir madurando en todo un espectáculo visual.

En estos días ya se ha presentado incluso la fecha de inauguración del alumbrado malagueño, con día, hora (el 24 de noviembre a las 18,30 horas), música y otras actividades complementarias, que animará el espíritu navideño en la capital de la Costa del Sol. Incluso ya cuentan con una recreación de cómo será esta nueva iluminación; una copia de las cúpulas de la catedral malagueña, tal y como describen el periódico Diario Sur.

Mientras tanto,en Cádiz capital los comerciantes luchan por conseguir una iluminación digna para la ocasión después del fiasco del año pasado. Después de que sufrieran la desilusión de los grandes recortes anunciados por el alcalde de Cádiz en el alumbrado de la Navidad de 2016, a lo que se sumó el retraso en la concesión del servicio técnico para su instalación; las protestas de los comerciantes fueron numerosas. Decenas de ellos apagaron simbólicamente sus escaparates durante el 25 de noviembre de 2016, durante cinco minutos, para denunciar una medida que perjudicó claramente al comercio local.

Finalmente, el Ayuntamiento optó por colocar dos alumbrados; uno adjudicado a la empresa Porgesa, centrado sobre todo en las plazas de la ciudad; y los 55 arcos de luces que instala Eléctrica de Cádiz en las calles San Francisco, Columela, Nueva, Pelota, Ancha, José del Toro, Novena y Compañía. Pero no comenzó a colocarse hasta el 8 de diciembre. Y no llegó a una calle principal como Ancha hasta el 22 de diciembre, con la Navidad encima.

Para evitar que vuelva a suceder algo parecido, tanto el Ayuntamiento como comerciantes y hosteleros negocian una financiación conjunta. Buscan una manera de ofrecer una iluminación adecuada sin gravar las arcas municipales. Y desde la asociación de Cádiz Centro Comercial Abierto, liderada por el Manuel Queiruga, confían en que este trabajo dé sus frutos en breve.

El presidente de la patronal hostelera Horeca, Antonio de María, confía también en que este año «se haga mejor todo». «Cádiz se merece tener un alumbrado a la altura de una capital. No hace falta que sea muy lujoso, pero sí digno de esta ciudad. No se trata solo de facilitar el trabajo los empresario gaditanos o de crear empleo, que también, sino de hacer una ciudad más acogedora, más amigable para sus vecinos. No me gustaría volver a ver esta ciudad tan apagada como la vimos la Navidad pasada», explica De María.

Más aportaciones

El presidene de la federación de hostelería en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) apunta además que Cádiz debería buscar su propio sitio en las celebraciones navideñas. «En ciudades europeas se organizan mercadillos de productos típicos de esta época que no interfieren con el comercio local y que atraen a miles de personas, además de ser un disfrute para los vecinos», apunta De María, quien lleva años documentando a los gobiernos municipales sobre iniciativas turísticas y de ocio.

Como él mismo detalla, «en el caso de Jerez, por ejemplo, solo con un gesto de la alcaldesa Mamen Sánchez, quien aprobó todas las licencias para zambombas solicitadas por cualquier establecimiento hostelero en regla se relanzó una iniciativa que ya había surgido de forma natural, trasladando la tradición andaluza a la calle, a los bares». Algo parecido «pero específico de Cádiz» propone Antonio de María para la capital.