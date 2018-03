MUNICIPALIZACIÓN Cádiz 2000 destituye a la anterior encargada de limpieza de módulos La sociedad le notifica por escrito que a partir del 23 de marzo dejará de percibir el complemento mensual que cobraba antes de que se municipalizara el servicio

ALMUDENA DEL CAMPO

El equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común, con el apoyo del PSOE, aprobó el proceso de municipalización de los servicios de playas por el que toda la plantilla de las tres empresas que ostentaban el servicio serían subrogadas por la sociedad Cádiz 2000.

Entre las condiciones de los socialistas para ofrecer su respaldo a esta medida, estaba la garantía de que el servicio mejorara, que fuera más barato y que se respetaran los derechos de los trabajadores.

Parece que esto último no se ha cumplido y ya ha habido despidos y situaciones en las que se han producido modificaciones en las condiciones laborales de la plantilla. Es el caso de Beatriz Abelleira, anterior encargada de limpieza de módulos de la playa. Aunque en septiembre, fecha en la que se hizo efectiva la municipalización, sufrió un recorte en su nómina de 150 euros y una merma en el porcentaje de la cotización a la Seguridad Social, desde entonces ha estado cobrando un plus por ser encargada de las limpiadoras de los módulos. Ahora, Cádiz 2000 le ha notificado por escrito que a partir del próximo 23 de marzo dejará de percibir el complemento modificándose también su situación laboral ya que dejará de ser encargada.

Hasta ahora, Beatriz trabajaba un total de 30 horas semanales en junio y septiembre y 36,5 horas en julio y agosto, quedando reducida a 2 horas semanales el resto del año. Con este cambio que se le ha notificado, las horas se le distribuirán a lo largo de la temporada de verano pero dejará de ser encargada y de cobrar el complemento de 400 euros mensuales en los meses de verano y de 120 durante el resto de meses del año.

Entre los argumentos que se ofrecen por parte de Cádiz 2000 es que al haberse unificado los tres servicios en una misma empresa «ya no es preciso que siga realizando las labores puntuales que hacía para la empresa Acciona».

Este trabajo, agregan en el escrito, será llevado a cabo por personal propio o por un jefe de servicio que podría ser el trabajador que Cádiz 2000 ha tenido que readmitir tras sentencia emitida el pasado mes de febrero y que pertenecía al servicio de limpieza de arenas.

De encargada a limpiadora

Con todo, Beatriz pasará a realizar las funciones habituales de limpiadora ya que -según detalla el escrito- «ahora que se ha producido la unificación de los tres servicios y la municipalización ya no se puede mantener en estos términos. No es operativo, no es lógico y carece de todo tipo de sentido y optimización».

Según explica la notificación «con este cambio conseguiremos un mejor servicio en la limpieza de módulos, dado que en invierno solo permanece abierto el módulo 3 para el que hay destinadas tres trabajadoras en horario de 12 a 17 y no tiene ningún sentido mantener una jornada de 2 horas a la semana».

La representación legal de esta trabajadora ha anunciado que presentará una demanda.