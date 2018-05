Barrios de Cádiz El barrio de Astilleros, entre las molestias y los beneficios del 'Mariner of the sea' Numerosos operarios del crucero que está reparándose en Navantia acuden a diario al parque Celestino Mutis a comer y beber

NURIA AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 29/05/2018 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El reloj marca las ocho de la tarde y los merenderos del parque Celestino Mutis del barrio de Astilleros comienzan a llenarse de comida y bebida de las decenas de tripulantes y operarios del crucero 'Mariner of the sea' que se encuentra en la factoría gaditana de Navantia sometiéndose a una profunda remodelación.

Desde el pasado 10 de mayo que el buque entró en Navantia, el personal ha elegido este parque como lugar de encuentro, donde pasa gran parte de su tiempo libre una vez que termina su jornada laboral. De este modo, las instalaciones reciben a diario a más de quinientas personas, todas extranjeras, que tienen dividido al barrio.

Aunque ya apenas quedan unos días para su partida, prevista para finales de esta semana, las quejas de algunos vecinos no han parado desde su llegada, aunque otra gran mayoría defiende su presencia en la zona e incluso destacan que no han provocado ningún altercado en este tiempo, como sí ocurrió anteriormente con los trabajadores de otros buques,como el caso del crucero 'Disney Wonder', quienes protagonizaron varias peleas en la ciudad e incluso se registró una denuncia por violación por parte de una tripulante contra un compañero.

Varios tripulantes del crucero 'Mariner of the sea' se reúnen en Astilleros - F. J.

Una de las personas que más denuncias ha recibido en estas semanas ha sido el presidente de la Asociación de Vecinos de Astilleros, Pepe Gaviño, que destaca la escasa vigilancia que existe por parte de la Policía Local desde que se eliminaron las conocidas como Patrullas de Barrio. «A pesar de la gente que ha estado viniendo en este mes por aquí, la Policía ni siquiera se ha dado una vuelta por la zona. No se controla ni siquiera el botellón, que se supone que está prohibido, y no debería permitirse. Sin embargo, todos sabemos lo que beben esta gente y no se ha hecho nada al respecto».

«Desmadre»

Un vecino que hace habitualmente 'running' por la zona, considera «un desmadre» lo que se vive algunas jornadas. «El otro día cuando pasaba por aquí corriendo me encontré con un montón de gente borracha, orinando aquí mismo e incluso tirándose al agua desde el paseo marítimo, con el peligro que conlleva. Y todo, a plena luz del día», comenta el joven corredor, a la vez que otro residente nos muestra varias botellas de whisky tiradas por el suelo.

Sin embargo, otros muchos vecinos destacan el civismo de la tripulación del 'Mariner of the sea', así como los beneficios económicos que ha generado en la zona. «Los almacenes y pequeños negocios son los que más lo han notado, porque la mayoría suele comprar aquí en el barrio», comenta uno de los vecinos de Torre Bahía, que considera que apenas han tenido molestias. «Es cierto que están ahí bebiendo pero la verdad es que ruido no hacen. Más nos molestan los ruidos que llegan desde el interior de la factoría de Navantia. El otro día que hacía viento se llevaron las mesas a la plaza, entre los edificios, pero después las dejaron en su sitio», comenta Tomás, presidente de la comunidad de propietarios.

Mientras tanto, los miembros de la tripulación siguen disfrutando y alabando los encantos de Cádiz, donde tienen la oportunidad de acceder al casco urbano andando tan solo unos minutos. Como suele ocurrir, nunca llueve a gusto de todos.