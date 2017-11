TELEVISIÓN El Ayuntamiento duda de la transparencia en la elección de la gerencia de Onda Cádiz Critica la falta de información pública sobre la convocatoria abierta y la selección del cargo

LA VOZ

Cádiz 16/11/2017 14:30h Actualizado: 16/11/2017 14:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado sus dudas sobre el proceso «abierto y transparente» que el presidente de Onda Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, anunció que se iba a realizar para elegir la nueva gerencia de la empresa municipal de comunicación.

«En la primera ocasión que el nuevo presidente Pérez Dorao ejerce como tal, ya deja a las claras como es su forma de actuar y de pensar», señalan. Asegura que existen sindicatos y delegados en la junta personal que carecen de información sobre este proceso como la apertura del plazo para presentar solicitudes o las condiciones del mismo, «criticando éstos que no se haya publicitado para los empleados públicos municipales como argumenta el concejal de Ciudadanos. No ha habido publicación en los portales que tienen acceso los trabajadores del Ayuntamiento, por lo cual no han podido tener información sobre el proceso».

Pérez Dorao informaba este martes que la próxima semana se decidirá la nueva dirección de Onda Cádiz y que Inmaculada Macías,con más de veinte años de experiencia en medios de comunicación,es la única persona que se ha presentado.

Inmaculada Macías, única candidata

Es por esto que el Equipo de Gobierno ha cuestionado la actuación por parte del también portavoz de Ciudadanos, «quien nada más coger la presidencia de la empresa anunció que sus objetivos al frente del ente municipal era la transparencia, y acto seguido realiza un proceso de selección sin apenas publicitar, pese la relevancia del cargo a ocupar». De este modo, argumentan, que «mucho nos tememos que es la tarjeta de visita del nuevo presidente, que recordemos que lo es, con el apoyo de quien regentó la televisión municipal con el resultado de todos conocidos, y de un PSOE que en un acto de cobardía y de rencor político fueron quienes auspiciaron el que hoy sea presidente gestione ya de forma opaca».

En esta línea, muestra su sorpresa por que «sólo se haya presentado una candidatura» tal y como recogen los medios de comunicación, «a un cargo profesionalmente tan atractivo». Añaden que «no queremos pensar que la adjudicación de la gerencia de Cádiz estuviera ya precocinada», más aún «cuando teníamos constancias de profesionales que estaban pendiente del proceso para presentar su solicitud».

El Equipo de Gobierno cuestiona también este proceso en el que el propio Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha exigido información sobre la publicidad de los plazos a la convocatoria del cargo de gerente y requisitos exigidos para ocupar el puesto. Recoge las palabras enviadas por el CPPAA en las que considera que «los procesos de selección de personal en los medios de comunicación públicos deben ser públicos y transparentes, en aras de garantizar igualdad de oportunidades laborales».

Con todo esto, el equipo de Gobierno lamenta que la primera de las decisiones adoptadas por el nuevo presidente esté envuelta de polémica. Así ha recordado que fue el PSOE, «con el voto útil de Ciudadanos» quien decidió apartar de la gestión hasta ahora avalada por el Consejo Audiovisual de Andalucía al consejero delegado David Navarro, para devolver la televisión al Partido Popular. «Y como primer ejemplo encontramos que se permite que dirija Onda Cádiz una de las personas de confianza del PP y que fue contratada por los populares en la empresa Cádiz 2000».

No obstante, Inmaculada Macías acumula más de 20 años ligada a la profesión periodística. Inició su periplo profesional en la agencia OTR Press del grupo Zeta y siendo redactora del periódico El Independiente en el año 1989. Posteriormente, en 1990 pasó a ser redactora de la plantilla del Diario de Cádiz (Grupo Joly) durante más de 13 años hasta que en 2004 formó parte del equipo fundacional de LA VOZ de Cádiz (Vocento), donde fue jefa del área de local cerca de cuatro años. Asimismo, en el año 2008 comenzó como coordinadora y presentadora de Onda Cádiz hasta que 2011 pasó a ser directora de relaciones y proyectos con Iberoamérica en Sociedad Cádiz 2012, en el Ayuntamiento de Cádiz, donde sigue trabajando en la actualidad como técnico.