Apertura «a medias» de la sala de mayores de Loreto, Cerro del Moro y Puntales

La sala de mayores de Loreto, Cerro del Moro y Puntales fue inaugurada el 19 de septiembre del pasado año 2016 por el alcalde de la ciudad, José María González Santos, que anunciaba entonces que este centro tenía que «llenarse de vida y de alegría». Al día siguiente de su inauguración, en la que los mayores manifestaron públicamente su descontento por las condiciones en las que se había abierto la sala, las puertas de estas instalaciones cerraron ya que nadie podía hacerse cargo de su apertura y el cierre.

Desde el Ayuntamiento se ofreció la posibilidad a los mayores de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Cádiz Loreto (Ajupecalo) de que ellos mismos se encargaran de llevar a cabo esta tarea ya que serían los que disfrutarían del centro, algo a lo que éstos se negaron rotundamente al entender que debía ser el Ayuntamiento -como propietario del local- el que se responsabilizara de ello.

Entre las reclamaciones de los mayores estaba la conversión de esta sala de mayores en Centro de Participación Activa (CPA), al igual que los ya existentes en Botica y Vistahermosa, y que fue aprobado en el pleno tras la presentación de una propuesta por parte del PP.

La sala, en principio dependiente del centro Vistahermosa, ahora ha pasado a depender de la delegación de Asuntos Sociales y Mayor aunque aún no cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía para que pase a tener la misma entidad jurídica y administrativa que los otros dos CPA de la ciudad.

Desde el equipo de Gobierno se ha asegurado que esta solicitud se ha enviado ya a la administración autonómica aunque es necesario cumplir con una serie de requisitos para su concesión con los que aún no cuenta el centro. Entre otros asuntos, habilitar un despacho o crear un plan de evacuación, algo en lo que ya se está trabajando desde la delegación municipal del Mayor.

Los mayores de la asociación Ajupecalo, a pesar de no haber sido avisados oficialmente de la apertura de la sala, acudieron este miércoles sobre las 10 de la mañana para comprobar las condiciones en las que se había abierto la sala. El presidente de esta asociación, Manuel de Alba, mostró su malestar ya que «ni siquiera se han dignado en notificarnos o en difundir entre los mayores de los barrios de Loreto, Puntales y Cerro del Moro que la sala se abría después de estar más de cuatro meses cerrada».

«No tenemos ni vasos para beber ni papel higiénico en los baños»

El representante de los mayores de Loreto lamentó a su vez que desde el Ayuntamiento «no se haya habilitado un pequeño despacho en el que podamos tener un ordenador, impresora y teléfono para poder ejercer nuestra actividad». Por otro lado, denunció que «no tenemos ni botiquín, ni línea de teléfono, ni internet ni televisión. Además, «no tenemos ni vasos para beber y los cuartos de baño no tienen ni papel higiénico». Asímismo, aunque hay una barra preparada para poder contar con una cantina, nos han dicho que de momento, y hasta que no sea centro de Participación Activa, tenemos que traernos nosotros las bebidas, el café y las neveras».

A juicio de Manuel de Alba, «esto es más que una sala de mayores, una sala de juegos porque es lo único que podemos hacer cuando tenemos grandes ideas para dar vida y contenido a este centro y que los mayores puedan tener un lugar de encuentro que no se limite a jugar al dominó o a las cartas». Añadió que «queremos hacer excursiones, visitas guiadas, talleres y otra serie de actividades».

El Ayuntamiento asegura que ya ha solicitado que esta sala pase a ser centro de Participación Activa

Ante esta situación, los mayores dirigirán un escrito a la delegación de Asuntos Sociales y Mayor para reclamar lo que creen necesario en un centro de estas características porque «mucho nos tememos que el proceso para que esta sala sea Centro de Participación Activa se va a alargar en el tiempo y no estamos para esperar».

El Ayuntamiento tiene previsto incluir este centro dentro del programa de actividades de la delegación del Mayor en el que participan más de mil mayores de la ciudad.