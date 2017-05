Amenazan con impugnar los exámenes de los conservatorios de Cádiz

La huelga de los profesores interinos de conservatorios continúa en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía. La demanda del colectivo de que se aplace al próximo año la convocatoria de oposiciones podría tener una consecuencia inesperada: la impugnación de los exámenes de sus alumnos este año.

La razón, según denuncia el sindicato CC OO, sería que se estaría indicando a la dirección de los conservatorios que,a la hora de avaluar a los alumnos, se indicara de qué materias no se les ha podido examinar por no haber recibido clases. «Esto supone una vulneración del derecho de huelga, porque indirectamente se está presionando a los interinos para que abandones la protesta», señala Juan Sebastián Alcón, secretario de Educación de CC OO en la provincia de Cádiz.

Según indica Alcón, las indicaciones «se están dando de forma oral, no escrita, porque saben que es algo que no se puede hacer». Es por eso que «hasta que no se realicen las pruebas no podremos ver si se ha producido esta situación, que no tiene precedente». Y es que, según incide Alcón, cuando un contenido no se da «no se señala a la hora de evaluar, nunca se ha hecho». Indica que es algo que ocurre con relativa frecuencia en todas las etapas de la enseñanza: «Si un profesor se pone enfermo y un tema no puede completarse, o incluso si ha habido huelgas, no se le deja al alumno pendiente de una parte, porque sería una manera de reventar la huelga».

Hay que recordar que el motivo de la huelga de los profesores de conservatorio es que las oposiciones para optar a una de las plazas en Andalucía se realizarán este año, mientras que en el resto de España la convocatoria es para 2018. Esta situación provocará, según denuncian los afectados, «un efecto llamada para el resto de opositores» y les situará en desventaja respecto al resto de de España.

La huelga, cuyo seguimiento cifran los sindicatos en más de un 70% y la Junta en menos de un 5%, se repite todos los martes, miércoles y jueves. Según indica Alcón, también sería una irregularidad que profesores que no realizan huelga «reemplacen a los que sí la hacen a la hora de controlar los exámenes». Si bien entiende que en esta situación «choca el derecho de los trabajadores a hacer huelga con el de los alumnos a ser examinados», también señala que se un caso de «esquirolaje interno según reiterada Jurisprudencia».

El sindicato ironiza con que,si se pretende indicar en el expediente del alumno que no recibió determinada materia por la huelga, «se haga lo mismo cuando la administración no cubre una baja». Del mimo modo, Alcón señala lo absurdo de que “un alumno se pretende a su último examen y, pese a estar titulado, conste que le faltan contenidos, ¿tendría que examinarse de ellos en un futuro?”