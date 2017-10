El alcalde pedirá en el pleno del viernes la reprobación de Teófila y Romaní por llamarle cacique El PP asegura que Kichi «pegó la espantada» del debate en el pleno «porque no le interesa hablar de lo que realmente sucede en Cádiz 2000»

El alcalde de la ciudad, José María González Santos, y los portavoces de Podemos, Ana Fernández, y de Ganar Común, Martín Vila, han anunciado que propondrán al resto de los grupos de la Corporación en el pleno ordinario que se celebra este viernes la reprobación de la exalcaldesa y concejal del PP, Teófila Martínez, y del portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní tras los insultos recibidos el pasado lunes al término de la Junta General de Cádiz 2000 si éstos no se retractan.

Recordar que, a propuesta del PP, se debatían varios asuntos relacionados con la municipalización de los servicios de playas entre los que cabe destacar la intención de los populares de paralizar este proceso al considerar que se han producido irregularidades en el procedimiento.

El alcalde, a propuesta del PSOE, decidió dejar sobre la mesa el punto del orden del día en el que se hablaba de la paralización del proceso y, además, el emprendimiento de acciones legales. Por contra, se aprobaron, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y el rechazo del equipo de Gobierno los puntos en los que se solicitaban informes tanto al jefe de Recursos Humanos como a Intervención y Tesorería para comprobar la situación en la que quedarán las trabajadoras de las empresas concesionarias de los servicios de playas a municipalizar.

El alcalde se amparó en el artículo 64 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y levantó la sesión provocando la reacción de los concejales populares, que le acusaron de haber cometido una «cacicada» y le profirieron varios insultos como «cobarde», «cacique» o «fascista».

Kichi, que con el anuncio de petición de la reprobación busca el apoyo del resto de las fuerzas políticas, ha mostrado su «tristeza e indignación» ante «episodios como el que hemos tenido que vivir en primera persona en el que el PP, con su comportamiento, tan sólo echa leña al fuego de forma constante en lo que estaba siendo un ejercicio de democracia de esta ciudad». A juicio de González, «la actitud de la exalcaldesa Teófila Martínez es absolutamente lamentable e inaceptable».

Para el primer edil, Teófila Martínez e Ignacio Romaní estaban tras la celebración de la junta general de Cádiz 2000 «totalmente fuera de sí, desatados» demostrando que «tanto la exalcaldesa como su partido aún no han digerido que no son ya el gobierno de esta ciudad, no han digerido que no son capaces de dirigir el funcionamiento de esta ciudad». Ha añadido que «es totalmente inaceptable ver a mi antecesora en el cargo, a la que fuera alcaldesa durante 20 años, proferir toda clase de exabruptos e insultos en un tono incendiario».

Asimismo, el alcalde ha considerado que «con este tipo de comportamientos, tanto el PP como la concejala Teófila Martínez se autoexilian a un espacio que está fuera de la democracia y del que no formo parte».

Kichi ha expresado su «rotunda condena» a este tipo de comportamientos y ha recordado que estos insultos por parte de la ex alcaldesa de la ciudad se han producido la misma semana en la que una fiscal ha comparecido publicamente para compartir las conclusiones del Caso Gurtel diciendo abiertamente que el PP «se ha financiado de forma ilegal y que los papeles de Luis Bárcenas, entre los que figuraba Teófila, son verdad».