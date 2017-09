El alcalde entrega las primeras ayudas reembolsables del IFEF

El alcalde de la ciudad, José María González Santos, ha entregado las primeras ayudas reembolsables concedidas por el IFEF a los seis proyectos seleccionados para tal efecto. Estas ayudas «pretenden ser un impulso para poder mantener o crear estos negocios y que esa voluntad se traduzca en trabajo para la ciudad de Cádiz». Las ayudas han sido ingresadas hoy mismo.

El regidor gaditano ha señalado que «somos muy conscientes de que apoyar al tejido empresarial es apoyar a nuestros principales aliados para dinamizar la economía local, luchar contra el paro y crear empleo». En esta línea, González ha destacado el carácter circular que «hace que estas ayudas que hoy se os entrega sea un capital vivo porque será invertido en otros proyectos una vez lo devolváis».

Caber recordar que estas ayudas financieras reembolsables que se crearon el pasado mes de abril, establecían dos líneas, una primera destinada a la creación de empresas y una segunda para la consolidación de las mismas.

Así, han sido objeto de ayuda reembolsable para la primera línea los proyectos o iniciativas empresariales de autoempleo consistentes en la creación de una empresa e inicio de una actividad empresarial en la ciudad, y va destinada a financiar inversiones y gastos necesarios para la puesta en marcha de la empresa.

Para la segunda línea, han sido objeto de ayuda los proyectos empresariales consistentes en la realización de actuaciones que permitan la mejora de la competitividad de establecimientos existentes a través de actuaciones de integración en redes de cooperación, apertura de nuevos mercados o internacionalización, incorporación de las Tics, la investigación, el desarrollo e innovación empresarial, la ampliación de capacidad, la diversificación de la producción/prestación de servicios, y/o la transformación fundamental en el proceso global de producción/prestación de servicios.

La cuantía de la ayuda establecía que se podría alcanzar hasta un 90% del total de la inversión aprobada subvencionable con un límite máximo por beneficiario y proyecto de 10.000 euros, para ambas líneas, con carácter de ayuda reembolsable.

De los 18 proyectos que se presentaron, la Comisión de Valoración de las Ayudas reembolsables a la creación y consolidación empresarial, de conforme a lo establecido en el artículo 12.2 de las Bases reguladoras para la concesión de ayudas reembolsables a la creación y consolidación empresarial en la ciudad de Cádiz, decidió que nueve podían acogerse a este procedimiento. De los otros nueve, que no cumplían las condiciones y requisitos establecidos, ocho no aportaron la documentación requerida y uno no cumplía los parámetros.

Una vez valorados todos los proyectos, la comisión de valoración dio traslado a la Comisión Coordinadora de Subvenciones que emitió un informe de evaluación en el que aprobaba las ayudas a los nueve expedientes que cumplían con los requisitos. Finalmente, de estos nueve expedientes, tres promotores declinaron la ayuda y seis la aceptaron.

El perfil de estos seis proyectos corresponde en su mayoría a la consolidación empresarial a los que se destinarán 33.326 euros, y uno a la creación de empresas con una ayuda de 10.000 euros. En cuanto a su forma jurídica, cinco son autónomos y uno Sociedad Limitada. Respecto a la actividad, la ayuda para la creación de empresa es para un centro de rehabilitación cardiaca mientras que las ayudas para la consolidación empresarial son para dos establecimientos hosteleros, una franquicia para la eliminación de piojos y un centro de estética.