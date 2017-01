El alcalde de Cádiz acusa a la oposición de generar polémica a toda costa

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha considerado que a la ciudad le iría mejor si la oposición municipal «se dedicase a trabajar por Cádiz y no a verter ni a generar polémica», recalcando sobre este aspecto que «el alcalde no genera polémica, la polémica se la generan al alcalde», que en ocasiones se ve «obligado a responder».

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha valorado el papel de la oposición durante el último año, calificando de «bastante sorprendente» el desempeñado por el PSOE, pues si bien fue su apoyo lo que permitió materializar un gobierno alternativo al PP, luego ha desarrollado una oposición «hostil».

El regidor gaditano entiende que «la oposición está para fiscalizar la labor del gobierno, pero también debe estar para arrimar el hombro», lo que ha dicho que cabría esperar fundamentalmente «de quien te apoya para formar gobierno».

Sin embargo, han encontrado un PSOE que «actúa conforme a una estrategia trazada anteriormente», recordando en este punto los titulares de prensa en los que el portavoz socialista, Fran González, «destapaba hace año y medio la estrategia de que iban a apoyar al gobierno local para bloquearlo después».

En su opinión, esto se debe también a que «las políticas del PSOE en Cádiz no se deciden en Cádiz», sino que responden a los «dictámenes» que marca desde Sevilla Susana Díaz, de quien ha reiterado que está dispuesta a «tomar a la ciudad como rehén» con tal de «desacreditar» al gobierno local.

En cuanto al PP, el alcalde ha dicho que entiende que pueda estar «rabioso» porque después de 20 años «le hemos echado del Ayuntamiento, y le hemos echado porque lo han hecho mal».

En su opinión, «cuando no eres capaz de solucionar problemas estructurales en 20 años de gobierno y la herencia que dejas es una deuda de 275 millones de euros», lo que tendrían que hacer en el PP es «ser humildes y hacer un examen interno para ver en qué han fallado y en qué podían mejorar».

Sobre Ciudadanos, el regidor gaditano considera que está haciendo un papel «testimonial» en la ciudad, donde «se dedica a hacer de colaborador puntual de PP o PSOE según le interesa», probablemente porque «se saben próximos a su desaparición como partido, ya que la pérdida de relevancia de C’s a nivel estatal es bastante acelerada», ha apuntado.

En relación al discurso coincidente de la oposición acusándole de generar mucha polémica y gestionar poco, González ha aseverado que «el alcalde no genera polémica, la polémica se la generan al alcalde», que se ve «obligado a responder» a muchas de estas cuestiones. «Si la oposición se dedicase a trabajar por Cádiz y no a verter ni a generar polémica donde no la hay, quizás a esta ciudad le iría de otra manera», ha subrayado.

Al hilo de ello, ha defendido que tanto las fuerzas de la oposición como las distintas administraciones «deberían trabajar de forma leal en pos de la solución de los problemas de sus ciudadanos».