Navidad solidaria El albergue de los Caballeros Hospitalarios, completo en Navidad

Por eso, en estas fechas tan señaladas, cuando la sociedad se deja deslumbrar por las luces y el consumismo más feroz, conviene no olvidar la realidad más oscura: hay personas que no alcanzan a tomar un plato caliente al día.

Las organizaciones solidarias, iglesias y ONG trabajan para mejorar la situación de las personas sin hogar y de aquellas familias en riesgo de exclusión social. «Es una labor muy gratificante porque no hay nada más hermoso que ayudar», indica Gonzalo J. Diaz-Alersi Rosety, Visitador General de los Caballeros Hospitalarios.

El trabajo de esta organización va más allá de dar comida y asilo. Atienden a todos los que llaman a su puerta y en Navidad ponen un empeño especial para que los que más lo necesitan se sientan «calor de hogar».

Por eso, los días 24 y 25 de diciembre preparan una gran mesa y, como en cualquier familia, se comparte y se disfrutan de una cena «de gala» con mantel carmesí y adornos navideños. El menú para Nochebuena está compuesto de aperitivos, como jamón serrano de Huelva, chorizo ibérico, salchichón ibérico, langostinos, queso, paté de cabracho, aceitunas, patatas fritas. De plato fuerte habrá un típico puchero gaditano «con todos sus avíos»: garbanzos, verduras variadas, morcillo, pollo, costilla, huevo y fideos. Además los comensales tendrán turrones, polvorones, mazapanes, pestiños y otros dulces navideños. «La cena comenzará a las 21 horas», explica Diaz-Alersi que se encarga del albergue con la colaboración cuatro voluntarios, dos trabajadores de Caballeros Hospitalarios y la Vicevisitadora. Tienen disponibles 21 plazas y están al completo.

Mientras los economistas señalan una recuperación el consumo, a pie de calle, la radiografía es más gris. «Aún no se nota mejoría ninguna porque hay mucha gente con necesidades y no solo me refiero a personas sin hogar. También hay muchas familias que no llegan a final de mes; padres que ni tan siquiera alcanzan para comprar los dodotis de sus críos. En los comedores sociales de Cádiz, la gente pide ayuda diariamente». Los Caballeros Hospitalarios son testigos de primera mano de esta realidad por su contacto con los colectivos más desfavorecidos y por su implicación en el reparto de alimentos que se realiza en su sede de la Orden de la calle Benjumeda.