INFLUENCERS África Benítez: «Para mí es solo una diversión y no pretendo que pase de ahí» Instagram es para ella una forma de disfrutar de su escaso tiempo libre tras trabajar y criar a sus hijos

CÁDIZ 04/02/2018 17:01h

África Benítez (@icabenitez) tampoco es lo que en principio se espera de una ‘instagramer’. Trabajadora Social de profesión se dedica a coordinar un equipo de Ayuda a Domicilio en Cádiz capital. Para colmo (de felicidad) tiene dos niños pequeños que ocupan cada minuto de su tiempo fuera del trabajo.

–¿Cómo se convierte una trabajadora social en ‘influencer’?

–Comencé por diversión. Estaba embarazada y me aburría muchísimo estando de baja, así que empecé a hacer fotos y a subirlas en Instagram. Veía que mi marido se entrentenía mucho con las redes sociales y probé. Nunca me planteé que tendría tantos seguidores (casi 26.000 cuando se hacía esta entrevista y subiendo).

–¿Y gana dinero con esta actividad o solo es un entretenimiento?

–Sobre todo, gano porque me regalan mucha ropa pero apenas dinero. Mi intención es disfrutar de este hobby, pero no puedo dedicarme a esto más horas. Mi vida no está aquí. Por la mañana trabajo con mis personas que necesitan ayuda y por la tarde me pongo guapa y me relajo. No pretendo más.

–¿Y cómo se pone en contacto con las marcas comerciales?

–Fueron ellas las que se pusieron en contacto conmigo. Te mandan mensajes o te llaman para ofrecerte regalos a cambio de que publiques una foto, si a mí me gusta, claro. A partir de los 5.000 seguidores comienzan a fijarse en ti. Y a partir de 10.000 seguidores comienzan a ofrecerte regalos o dinero. Hasta ahora, publico marcas de ropa joven y maquillaje.

–¿Y ha probado alguna otra red social como Facebook o Twitter?

–No me gustan. Prefiero Instagram porque te permite interactuar. Relacionarme con mis seguidores. He hecho incluso alguna quedada con ellos. La última fue en Córdoba, aprovechando que fui a un concierto de ‘Los Aslandticos’. Me lo pasé genial con ellos.