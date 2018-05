MUELLES «En el actual muelle Reina Sofía podrían construirse 200 pisos» La arquitecta Teresa Bonilla explica su visión del puerto y la ciudad de Cádiz del futuro desde el punto de vista más informado

La arquitecta Teresa Bonilla es de esas personas que se mojan. Opina a la claras, aún sabiendo que puede no ser políticamente correcta. Durante el debate entre ciudadanos y expertos sobre las propuestas presentadas por los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar urbanísticamente los muelle de Cádiz fue muy clara.

«Sé que lo que voy a decir será polémico y además contradice la norma de Puertos del Estado, pero no conozco ninguna remodelación moderna de puerto en el resto de Europa que no lleve un porcentaje de uso residencial. Éste no es malo en sí mismo, es el que construye la ciudad. Permite que no haya agujeros negros en los que la gente se va a las cinco de la tarde de trabajar y se cierra todo. El componente residencial debe existir en este proyecto».

El modelo de Bonilla tampoco es uno en el que se construya de forma masiva, de hecho apuntó que «unas 200 estarían bien». Coincide con la inmensa mayoría en que Cádiz necesita una base económica fuerte, «basada en actividades que no requieran consumo de suelo, para eso ya está la Bahía que tiene muchísimos metros cuadrados. Sino actividades que generen un valor añadido que se pueda exportar a la Bahía». Y apuntó directamente a las Administraciones; local, autonómica y nacional como responsables de atraerlas.

También explicó que hay una parte en el Muelle ciudad en la que hay un acuerdo relativamente amplio entre administraciones y ciudadanos. «Creo que desde que se puso la valla allá por 1916, ya en los primeros carnavales pedían que la quitasen», explicaba Bonilla. Esto tampoco se discute.

Por esa zona entrará el tranvía y el carril bici, por lo que no dará para mucho más, «sino para intervenir urbanísticamente para que funcionen los dos grandes intercambiadores; el de la plaza Sevilla y el de plaza de España, en la que hay que repensar la avenida del Puerto y el ámbito único que permita enganchar con el nuevo parque de la muralla y que resuelva el acceso desde la muralla de San Carlos al Reina Sofía, de manera que permita una conectividad real entre el muelle y la ciudad. Todo esto existe pero no está bien visibilizado en la urbanización».

Donde hay mayor margen de maniobra y es lo que centra el debate es en la plataforma de contenedores del Reina Sofía, que al perder la función que tiene hasta ahora dejará un suelo vacante, un suelo de oportunidad.

«Aquí se trata de hacer un ecobarrio, que sea una operación ejemplarizante, aplicando técnicas ya usadas en muchísimas ciudades». También apuntó al deseo ciudadano de una zona sin exceso de coches en la calle, con lo que coincide.

«Este muelle se une con la ciudad en un punto y no hay muchas posibilidades de ampliar ese acceso. Es imposible mallar la zona con el viario de la ciudad. Esto va a funcionar con un sistema en anillo. Con la presunción de usar lo que ya existe, es decir, el Paseo Pery Junquera, que a mí me gusta mucho. Tiene capacidad para circulación y para el ocio y tiene un cota por encima del muelle que permite acceder a las edificaciones en planta segunda o tercera. Pery Junquera será unos de los elementos que más gane», pronostica.

Pero también asegura que en el puerto deberá haber zona azul «porque el Ayuntamiento está inmerso en profundizar en el proceso de peatonalización y será necesario. No será un aparcamiento masivo, porque la ciudadanía pide que el espacio verde sea la conexión con la ciudad».