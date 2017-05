Talavante y Roca Rey saldan con triunfos su mano a mano

Abrió plaza un castaño, abrochado de pitones, perteneciente a la vacada de Juan Pedro Domecq, que fue recibido por Talavante con un variado repertorio capotero compuesto por faroles, verónicas y chicuelinas. El animal, escaso de fuerzas, se derrumbó en su fugaz encuentro con el caballo. Quitó el diestro mediante suaves y ajustadas chicuelinas y, superado el trámite rehiletero, todo quedó dispuesto para la esperada y consabida eclosión muleteril. Dio comienzo ésta con una sucesión de elegantes estatuarios, de impávida quietud, para elaborar después un trasteo pródigo en detalles de torería y espontaneidad, donde abundaron las trincherillas cadenciosas y los plásticos cambios de mano. Toro muy noble y de nula transmisión, que constituyó colaborador perfecto para la relajada inspiración de un torero de arrebato tan frágil y singular como el extremeño. Con dos pinchazos y una estocada se puso fin a este primer capítulo del festejo.

En tercer lugar salió un colorado de Núñez del Cuvillo que enseguida demostró una insultante falta de raza y de acometividad. Casi no existió el tercio de varas y el de banderillas consistió en un mero trámite anodino. Inició el trasteo Talavante con una valerosa serie de muletazos de rodillas y, ya en posición erguida, intentó recoger y conducir con suavidad la insulsa embestida de su enemigo. Se prodigó en pases por ambos pitones y hasta consiguió pasajes de estimable estética, pero al conjunto le faltó la transmisión e importancia de las que el toro carecía. Prendió Talavante una estocada defectuosa en la suerte de recibir, que necesitaría un golpe de verduguillo. En quinto lugar se lidió un ejemplar también descastado de Zalduendo, al que a penas se picó y que no permitió estirarse a la verónica a Alejandro Talavante. Muleta en mano, el extremeño, a fuerza de consentir y colocarse en sitio adecuado, consiguió dos series de naturales limpios, largos y relajados. Máximo partido posible frente a animal de tan poca raza.

El segundo fue un burraco de Zalduendo al que capoteó con donosura Roca Rey, pero que ya mostró su escaso motor y su tendencia a salir con la cara alta de las suertes. Con un quite por chicuelinas y tafalleras de máximo ceñimiento dejó claro el torero peruano su entregada disposición en su debut en esta plaza. Sufrió una aparatosa voltereta al intentar un pase cambiado para empezar la faena de muleta. Repuesto del susto, estampó una tanda rotunda de ligados derechazos que su oponente tomó con brío y encendida repetición. Con el toro venido a menos, las series sucesivas, aunque pulcras y decididas, carecieron ya de la explosividad anterior. Por lo que el peruano recurriría al encimista de cercanías, suerte que domina con soltura, para calentar a la afición. Bernadinas postreras constituyeron brillante preámbulo a una estocada caída.

El cuarto de Juan Pedro, que se mostró abanto y sin entrega en los primeros tercios, apenas permitiría a Roca Rey esbozar un mínimo de su tauromaquia. Compuso éste una faena insistente y larguísima en un intento continuado de extraer algún momento de brillo. Pero a pesar de su encimismo postrero y sus deseos de agradar, la labor no pudo tomar vuelo. Con otra estocada baja puso fin a su labor. Con garbosas verónicas recibió al astado que cerraba plaza y que lucía la divisa de Núñez del Cuvillo, al que dibujó un airoso galleo con el capote a la espalda para llevarlo al caballo. En gentil gesto del diestro peruano, el sobresaliente local, Caro Gil, pudo asomar en un quite por verónicas, al que respondió el titular con otro quite por gaoneras. Sobrias tandas de derechazo dieron inicio a un trasteo, en el que siguieron pulcros pases al natural, esculpidos con solvencia y poderío. Una vez que perdió el toro gran parte de sus escasas facultades, procedió a un estoico final a base de ajustadísimas bernadinas y manoletinas. Una perfecta ejecución del volapié valió de salvoconducto al doble trofeo.