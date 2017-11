La ONCE reparte 140.000 euros en Jerez Se han vendido cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno

LA VOZ

JEREZ 09/11/2017 12:10h Actualizado: 09/11/2017 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sorteo de la ONCE de ayer miércoles ha repartido 140.000 euros en Jerez con cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno que ha vendido. Tres de ellos los ha vendido Antonio Rubio, con 105.000 euros por el centro de la ciudad, y otro más Francisco Javier Rodríguez.

El mismo sorteo, dedicado al municipio asturiano de Carreño por su Premio Reina Letizia de Accesibilidad, ha dejado otros 35.000 euros en Algeciras y Sevilla respectivamente así que ha repartido en total 210.000 entre las provincias de Cádiz y Sevilla. El resto de premios han ido hasta Canarias, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para mañana viernes, 10 de noviembre, el Eurojackpotde la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 223 millones de euros para la primera categoría.

Y el próximo sábado, día 11, la ONCE celebra el Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE que ofrece un premio de once millones de euros, once premios de un millón de euros además de once premios de 111.000 euros, entre otros muchos que suman en total más de 43 millones de euros en premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.