La ONCE lanza cinco millones y medio de cupones con la imagen de Lola Flores

La ONCE ha presentado este viernes en Jerez - la imagen de su cupón dedicado a Lola Flores, que cuenta con una tirada de cinco millones y medio de cupones con la imagen del «rostro colorista de Lola Flores y la leyenda de la jerezana univesal».

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles y el delegado territorial de la organización en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, han mostrado este cupón a la hija de la artista, Rosario Flores, según ha informado la ONCE en una nota. Acto al que han acudido la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto al director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y en Jerez, Cristino Ortuno.

Cárceles se ha mostrado «muy orgulloso» de llevar la imagen de 'La Faraona' a toda España «a través del ser más querido que tiene la ONCE, que es su cupón».

Además, ha reivindicado su figura como «el referente principal de la cultura popular en España», un símbolo «que permanece vivo y trasciende fronteras por su maestría, por su fuerza, el torrente arrollador que era en el escenario, por el poderío de su magia, su temperamento vital y su arte apasionado y único». Y es que «es la encarnación viva del arte, del flamenco y de Andalucía misma».

Por su parte, Rosario ha asegurado que «para mí es un privilegio que mi madre esté en un cupón de la ONCE». Además, ha indicado que «yo creo que mi madre daba tanta alegría y tanta energía que lo va a comprar todo el mundo. Dios quiera que traiga mucha suerte, sobre todo a las personas que lo necesitan mucho y Dios quiera que mi madre dé muchos premios y dé mucha felicidad a la gente que lo necesita».

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,50 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. El cliente tiene además la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar una 'paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros.