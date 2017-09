La nueva Torre de autoridades del Circuito de Jerez ya tiene diseño

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, y el concejal de Economía, Hacienda y Planes Especiales y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, haN felicitado a los arquitectos sevillanos, del estudio UTE-Sherry, Tomás Osborne Ruiz y Carlos Oliva Garrido, tras resultar ganadores del concurso de ideas para remodelar la Torre de autoridades del Circuito de Jerez con un diseño titulado 'Jerez-Xérèz-Sherry'.

el diseño ganador ha obtenido 2.226 votos en la votación popular que ha alcanzado las 4.998 votaciones. En segundo lugar, se ha clasificado el diseño titulado 'Al compás de Jerez' del arquitecto jerezano Sergio Lucena con 1.925 votos, y en tercer lugar se ha situado el diseño 'Envuelta para el regalo' del también arquitecto jerezano Antonio Carrera con 837 votos.

A partir de ahora, se abre un plazo de dos meses para que los dos arquitectos Tomás Osborne Ruiz y Carlos Oliva Garrido presenten el proyecto de remodelación de la Torre de autoridades, cuya obra se encargarán de dirigir.

Posteriormente se adjudicará la remodelación y reforma de la Torre de autoridades, que el Ayuntamiento y Cirjesa esperan inaugurarla en el Gran Premio de 2018.

Según han explicado los arquitectos, el diseño es un reconocimiento a los vinos de Jerez. Vidrieras de colores con los tonos de los vinos de Jerez, orientación de las plantas hacia tramos del circuito son algunas de las características del diseño ganador que respeta el edificio actual porque lo envuelve.

En este sentido, han indicado que «la intervención es muy ligera, no se toca la torre sino que se reviste por el exterior como una especie de estructura ligera que no la va alterar». «La torre sigue detrás de esa piel transparente que se colorea, porque nos parecía muy interesante la torre original y no la queríamos alterarla demasiado», ha comentado Tomás Osborne.