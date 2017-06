Jerez aprueba los Presupuestos de 2017 con los votos a favor de PSOE, Ganemos, IU y Cs

El Pleno municipal de Jerez de la Frontera ha aprobado definitivamente este jueves los Presupuestos de 2017 con los votos a favor de los grupos PSOE, Ganemos, IU y Ciudadanos, y la abstención del PP.

Según ha informado el Ayuntamiento, el teniente de alcalde de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, ha señalado que estos «presupuestos inversores dan respuesta a las alegaciones que el Ministerio de Hacienda planteó en su informe preceptivo» e incluyen «las mismas cantidades y cifras que ya aprobamos hace tres meses en este Pleno».

Galván ha señalado que «son los terceros presupuestos» que traen en la legislatura, destacando su carácter inversor y «que son fruto del consenso de la mayoría de grupos que quieren trabajar y después de un intenso trabajo y colaboración con la máxima transparencia».

En este sentido, ha agradecido el apoyo y el trabajo de los grupos de la oposición responsable, «y el PP una vez más se vuelve a escudar en su propia mentira, se vuelve a demostrar su incapacidad y en su deseo de que le vaya mal a esta ciudad. Ha quedado claro el interés de este partido por bloquear estos Presupuestos, pero no van a poder hacerlo», ha puntualizado.

También ha querido subrayar que «aunque se ven limitados con el plan de ajuste incumplido por el PP, estos Presupuestos han servido también para demostrarle a Hacienda» que están haciendo «bien la tarea, con cumplimientos y con medidas que no son traumáticas».

Es por ello que ha agradecido el esfuerzo que ha realizado la plantilla municipal en el cumplimiento del plan de ajuste y el enorme trabajo técnico que ha servido para que tengan «aquí los presupuestos más inversores de la historia reciente de la ciudad».

Tal y como ha recordado, los presupuestos «contemplan más de diez millones de euros de inversiones tan necesarias como la compra de nuevos buses, el arreglo de nuestros colegios, actuaciones en las barriadas, marea negra, parques infantiles y biosaludables, inversiones en la zona rural, sin olvidar importantes inversiones en cultura y deportes». Asimismo, el teniente de alcalde ha subrayado que con ellos dan «solución a todas las empresas municipales y fundaciones, como el Teatro Villamarta o Emuvijesa».

Por otro lado, ha recalcado las aportaciones de Ciudadanos e IU y Ganemos que, a diferencia del PP, «sí trabajan conjuntamente con el Gobierno para que la ciudad avance. Este partido sigue instalado en el odio y en el rencor porque saben que se están haciendo las cosas mucho mejor».

No obstante, ha señalado que van a tener «seis meses intensos» por delante donde invita «a los grupos a trabajar en sacar todas las propuestas que recoge el documento», pues ya están «con el presupuesto de 2018».

Santiago Galván ha señalado que se cumplen las dos alegaciones que planteó Hacienda en su informe preceptivo. Por un lado, la no disponibilidad de créditos por un importe de 3,2 millones de euros, que se concretan en las siguientes partidas, 1.068.000 euros de productividades no disponibles, 732.000 euros de la convocatoria de oposiciones, 102.000 euros previstos para nuevos trabajadores sociales, 300.000 euros del concurso de méritos y 500.000 de transferencias corrientes del Ayuntamiento matriz a Comujesa.

Como explicara recientemente, la retirada de estas partidas no afectará ni a las inversiones de la Edusi ni de los fondos propios. No obstante, respecto a la no disponibilidad de los créditos, ha señalado que les ha llegado «una noticia de un ingreso importante» y probablemente la semana que viene se convocará un pleno extraordinario «para cambiar algunos créditos indisponibles para pasarlos a disponibles».

Asimismo, se ha incluido también la exigencia del Ministerio de Hacienda de abonar 192.000 euros de ingresos indebidos por subvenciones no ejecutadas, que supone el diez por ciento de los 2.100.00 euros que ha conseguido reducir el gobierno municipal de los ocho millones de subvenciones (ingresos indebidos) que dejó el PP, y que se llevará cabo con el margen de los ingresos corrientes.