POLICÍA Y UNIVERSIDAD El CSI español en la Universidad de Cádiz La Comisaria General de Policía Científica ha impartido una conferencia a alumnos de Criminología y Derecho

@VeronicaSanMor Jerez Actualizado: 23/05/2018 19:03h

El salón de actos del campus de Jerez de la Universidad de Cádiz se ha llenado este miércoles para asistir a la conferencia de la mujer que más alto ha llegado en la Policía Nacional. Con un currículum de vértigo, la Comisaria General de Policía Científica, Pilar Allúe, ingresó como inspectora en 1980, con 20 años de edad, en el segundo año de la incorporación de la mujer a la Policía. Una época en la que, como ha comentado, «se reservaban el 10% de las plazas para mujeres, lo que provocó que la mayor parte de nosotras estuviéramos en los primeros puestos de la promoción, porque teníamos que apretar bastante». Desde entonces, en su haber, mucho trabajo y estudio, incluyendo la licenciatura en Geografía e Historia, el máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública y el diploma superior en Estudios Criminológicos.

Comisaria General de Policía Científica desde 2012, el mismo año en el que ascendió a la categoría de Comisaria Principal, el máximo rango en el Cuerpo Nacional de Policía, Pilar Allúe ha mostrado durante dos horas a los jóvenes universitarios cómo se aplica la Ciencia al servicio de la Seguridad. Un encuentro en Jerez que se ha llevado a cabo en el marco del Ágora de Seguridad UCA-Eulen, un foro de expertos en seguridad que periódicamente trae a este campus gaditano a figuras de primer nivel en estos temas para que los alumnos tengan la oportunidad de dialogar con ellos y expresarles sus inquietudes.

La Comisaría General de Policía Científica se encuentra dentro de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia, al mismo nivel que las Comisarías Generales de Información, Policía Judicial, Extranjería y Fronteras y la División de Cooperación Internacional. «En 1994 nos independizamos de la Policía Judicial, lo que supone autonomía presupuestaria, de organización de personal y de trabajo. Un modelo que ha copiado la Policía de Francia», ha explicado Allúe. Ahora, las tareas de la Policía Científica son «la prestación de servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de informes periciales y documentales que le sean encomendados», tal y como establece el Real Decreto 779/2017.

300 unidades de Policía Científica

La Comisaria General Allúe tiene a su cargo a 2.116 personas en todo el territorio nacional, 295 de las cuales están en las instalaciones centrales de Madrid. «En todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía hay Policía Científica», ha señalado, «también en los puestos fronterizos». En total, 300 unidades territoriales y seis laboratorios de ADN repartidos por España.

La Comisaría Central que manda esta valenciana consta de varias unidades centrales. La primera de ellas, la de Identificación, que ha colaborado «en el tsunami de Indonesia o en el accidente del Alvia en Angrois», ha contado Allúe. Participan «en identificación de cadáveres en todas las grandes catástrofes y formamos parte del Comité Permanente de Identificación de Víctimas de Interpol». La segunda, de Criminalística, que se ha encargado de relevantes casos como, ha puesto de ejemplo Pilar Allúe, la muerte en Girona el pasado año de una niña tras un accidente en el castillo hinchable en el que jugaba, que salió volando. Otra de las unidades centrales es la de Análisis Científico, que se encarga de realizar las pruebas de ADN y toxicológicas. Seguida de la de Coordinación Operativa, que realiza análisis oculares, para lo que dispone de un plató en el que se reproducen escenas de crímenes y la interacción entre los presuntos autores y las víctimas. Y, por último, la Unidad Central de Investigación Científica que se ocupa de las relaciones con las organizaciones internacionales.

«Somos un área transversal a la hora de trabajar para la Policía», ha subrayado la jefa de la Científica, que ha puesto de relevancia que, además de su labor diaria, el departamento que dirige tiene que cumplir con objetivos generales como elevar los estándares de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión; potenciar su presencia internacional, establecer un modelo integrado de gestión de inteligencia científica policial y avanzar en la acreditación de las áreas y plantillas».

Una plantilla que se prepara de forma constante. Tanto es así que el 70% de los policías científicos españoles realizan todos los años cursos de actualización y especialización. Algo que, junto con el incremento exponencial de la participación de esta unidad en foros internacionales, hace posible que estén al tanto del constante cambio tecnológico que afecta directamente a su trabajo.

Poco reconocimiento social

No obstante, ante la pregunta de uno de los alumnos presente de porqué no hay más policías científicos en España, la Comisaria General Pilar Allúe ha señalado que «la última oferta de empleo público ha cubierto únicamente las jubilaciones». «Ojalá tuviéramos mucha más gente», ha dicho Allúe, «igual no lo hacíamos mejor pero tardaríamos menos en elaborar los informes».

Asimismo, la máxima responsable de la Policía Científica ha puesto de relieve la necesidad de su unidad de contar con «personas con alta cualificación». Por eso dispone de «muy buenos profesionales». No obstante, ha subrayado que su labor es callada y de mucho tiempo pero «no es tan reconocida porque lo que se ve en la prensa y los medios de comunicación es la inmediatez, es decir, una detención de asesinos o de narcotraficantes», a estos «se les condenará dentro de algunos años gracias a las pruebas periciales de la Policía Científica, pero eso ya no se verá. Por eso a los compañeros les duele un poco y es complicado mantener la motivación a lo largo de los años».

Una Policía Científica, la española, que colabora con países de todo el mundo en la lucha contra el narcotráfico, como ha señalado la Comisaria General Pilar Allúe y «pone la Ciencia al servicio de la Justicia».