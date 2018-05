FERIA DE JEREZ Consejos de seguridad para la Feria del Caballo de Jerez 2018 La Policía Nacional recuerda las claves para disfrutar de la fiesta sin riesgos

LA VOZ

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos una serie de consejos para disfrutar en Jerez de una feria segura y evitar ser víctima de determinados delitos. Entre las pautas de seguridad más elementales se encuentran las de vigilar las pertenencias en aglomeraciones; no perder de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos; cerrar bien las puertas del domicilio si se va ausentar de casa o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas son algunas de las pautas elementales para no ser víctima de determinados delitos.