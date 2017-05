Piden el cese de un concejal por una respuesta machista en Barbate

Son varios los partidos políticos que han pedido al alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, que «cese y desautorice» al «machista» concejal de Cultura, Sergio Román (PA), tras contestar a una vecina una crítica en las redes con un comentario en el que dijo: «A unos les gusta chupar cámara y a otras chupar otras cosas, y encima cobrando. Así es la vida».

La parlamentaria socialista, Araceli Maese, calificó el comentario como unas «declaraciones totalmente ofensivas y de ataque hacia las mujeres». Por ello, añadió que «no puede permanecer ni un minuto más en el cargo de concejal, y más de Cultura, representando a la ciudadanía una persona que ha demostrado ser un ejemplo de incivismo y de atrocidad, alguien que se permite la chulería de decir una barbaridad».

La dirigente socialista insistió en que «es improcedente, y el alcalde debe impedir que un cargo público pueda tratar así a la ciudadanía, ya que las declaraciones obscenas fueron respuesta a la demanda o crítica que le hacía una ciudadanía respecto a la imagen de Barbate en una serie de televisión».

Maese pidió al alcalde de Barbate «tolerancia cero» con actitudes como ésta «que contribuyen a dar pábulo a los patrones machistas». Asimismo, consideró que las disculpas pedidas por el propio Román «llegan muy tarde, a rastras, y solo por la presión pública ante la barbaridad que dijo, pero en realidad sus palabras revelan lo que piensa y alguien así, con ese nivel mental de odio y violencia hacia las mujeres, no puede seguir siendo un servidor público porque es un peligro para la sociedad». Cabe recordar que el comentario se produjo en Facebook tras la emisión el pasado miércoles de la serie ‘Perdóname Señor’, cuando una vecina realizó un comentario criticando «el argumento de la serie» y «la palabrería de algún concejal», así como que le gustaba «chupar cámara», a lo que el edil de Cultura contestó diciendo que «a unos les gusta chupar cámara y a otras chupar otras cosas, y encima cobrando». Esta situación ha provocado que toda la oposición en bloque haya pedido su dimisión. Para Podemos Cádiz resulta «intolerable» que el concejal de Cultura «ni dimita ni haya sido cesado» de su cargo tras los insultos «machistas» realizados en redes sociales. «Tras sus insultos machistas no está capacitado para ostentar cargo público alguno» y ha lamentado «el silencio cómplice del alcalde, Miguel Molina». Podemos apuntó que «el PA se encuentra muy lejos de la realidad si protege entre sus filas a una persona que es capaz de realizar una ofensa misógina de esas características».

SergioRomán por su parte volvió a utilizar las redes para en primer lugar disculparse, «considerando que he podido errar en mis comentarios, reitero una vez más mis disculpas a todos los barbateños y particularmente a la señora que se ha podido sentir aludida y por tanto ofendida con mis palabras aunque estas no fueran directamente dirigidas a su persona, y que vienen ocasionadas por un malestar personal y profesional consecuencia de múltiples comentarios vejatorios».

Así como para defenderse de las críticas. «Llamarme a mí machista, no tiene sentido. No, yo no soy machista, todo lo contrario, soy antimachista. Y no lo digo ahora por lo que está pasando, lo digo porque he luchado durante muchos años en erradicar la violencia de género. En 2007 escribí una obra de teatro titulada AMAtaRTE, una obra que ha viajado por España e incluso estrenada en Italia. Una obra escrita para las mujeres, y en la que se critica la desigualdad, el acoso y la violencia. Repito, no soy machista, ni he sido, ni lo seré. Tengo el apoyo de mi equipo y no voy a dimitir por machismo. Lo único que espero es encontrarme con esta mujer en un juzgado y que un juez decida si mi comportamiento ha sido machista o no. Si el juez determina que sí, dimito y aquí paz y mañana gloria, si el juez no ve indicios de machismo, que vuelvo a repetir, ni por asomo lo soy, exigiré responsabilidades y explicaciones a todos y todas que me están insultando».