Pescadores de Barbate se manifestarÃ¡n en diciembre para evitar que se aplique el veto a la sardina

PESCA Pescadores de Barbate se manifestarán en diciembre para evitar que se aplique el veto a la sardina Denuncian que están «cansados» de enviar propuestas a la administración sin obtener respuesta

El sector pesquero de Barbate se manifestará el 3 de diciembre para evitar que se aplique el veto a la sardina que el Gobierno español estudia con el fin de que se regenere la especie.

Así lo ha indicadoel patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate, Alfonso Reyes, quien ha explicado que la manifestación está programada para las 12,00 horas y partirá del Ayuntamiento barbateño.

Esta medida de protesta surge tras las declaraciones que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, realizó el pasado lunes en las que recordaba que la sardina es una especie no sometida a los límites de capturas pero, en todo caso, el Ministerio cree que su biomasa tiene potencial de recuperación reduciendo algo las capturas pero sin pararlas.

Ante ello, Reyes ha indicado que esto es «otro pellizco» más a la pesquería, que está siendo «maltratada» conforme va pasando el tiempo. «Primero rebajaron la cuota de captura del boquerón, luego del jurel y ahora se habla de imponer la captura cero en la sardina», ha lamentado.

El representante de los pescadores barbateños, asimismo, ha reseñado que están «cansados» de enviar propuestas a Europa que garantice la subsistencia de la pesquería pero estas «son ignoradas».

«No queremos limosna sino pesquería y caladeros y últimamente nos vemos abocado a pescar especies como la caballa que no son rentables«, ha incidido Reyes, quien ha concluido apuntando que «al final habrá peces pero no pescadores».