Jesús Castro: El futbolista frustrado que se resiste a abandonar su acento

«¿Crees que van a coger al 'prota' de una peli en un instituto de Vejer?». Esa fue la primera reacción de Jesús Castro al enterarse de que estaban haciendo un casting en su centro de estudios. Para una cinta de Daniel Monzón, quien acababa de triunfar con 'Celda 211' y se presentaba como uno de los directores con mayor prestigio del cine español. Esa misma mañana le cambió la vida a este actor gaditano, protagonista de la nueva serie 'Perdóname, Señor' e invitado de lujo junto a Paz Vega en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'.

Mira que ese día amanecía con pocas ganas de acudir a clase. «Llegó mi padre y me dijo: voy a subir la persiana y si no te levantas, te voy a dar la 'bofetá' más grande que te he dado en 18 años. Tira 'pal' instituto'. Y de repente, por casualidad, a mí que no me gusta llamar la atención ni ponerme delante de una cámara, me encontraba respondiendo preguntas a los responsables del casting. Sólo con monosílabos. Estaba tan 'cortao' que hasta llamaron también a mi amigo Braulio porque sabían que yo no iría solo la próxima vez».

El fútbol y el Real Madrid, sus pasiones

El actor gaditano se sinceraba en el exitoso programa de Telecinco. Recordaba su infancia, marcada por el deporte rey. «No se me daba mal el fútbol, pero quién va a ir a Vejer a buscarte. No fumaba, no bebía, hasta que a los 16-17 años me di cuenta que mi camino no iba a seguir por ahí y ya dije: 'ahora voy vivir yo'». Su sueño, cual madridista confeso, no era triunfar en Hollywood «si no que en el Santiago Bernabéu faltara un futbolista y me llamaran a mí, de la grada al campo, e hiciera el partido de mi vida».

Hasta que apareció la gran oportunidad, la que no ha dejado de aprovechar. «Pensé que iba a hacer una película y después iba a volver a casa a servir copas o a lo que fuera. El día de la gala de los Goya tengo muchas lagunas en la memoria, porque estaba muy nervioso y quería que pasara cuanto antes. Casi no quería llevarme el premio por no salir y dar el discurso. Imagina, salgo de Vejer, un pueblo de 15.000 habitantes, y me veo sentado entre Penélope Cruz y Pedro Almodovar».

«Dicen que me encasillo, pero no puedo renunciar a estos papeles»

Llegó para quedarse. «He encontrado una profesión que me encanta, que disfruto mucho trabajando. Mis padres lo han normalizado mucho. Aunque mi hermana de diez años, que va a hacer la comunión ahora, sigue un poco impresionada cuando me ve en las portadas».

El vejeriego es sincero y sabe que le queda muchísimo por recorrer. «Estoy en modo esponja, absorbiendo todo lo que veo. Ahora mismo tengo la L de novato». Y no teme encasillarse en el papel que ha repetido en 'El Niño', 'El Príncipe' y en 'Perdóname, señor'. «Sí, siempre hago de narco. La gente me dice que me estoy encasillando, pero no voy a renunciar a un papel protagonista como estos».

«Este acento me cierra muchas puertas»

Sus ojos y sus facciones recuerdan a Paul Newman pero «al que dicen que me parezco es al futbolista Jesús Navas». Ambos del sur, comparten la manera de hablar, de expresarse. La que ha tenido que moderar Castro en estos años, quien cree que antes de inglés debe mejorar el castellano. «Yo a mi madre le pregunto pronunciando la 's' y me pregunta que qué me han hecho. Pero para el trabajo he tenido que modularlo. No reniego de mi acento, pero este acento me cierra muchas puertas, hay papeles a los que no puedo acceder. Sólo te llaman para hacer de andaluz. Además, el andaluz tiene que ser gracioso, y yo ni soy gracioso ni tengo arte. Eso sí, cuando bajo de San Fernando ya recupero esa forma de hablar».

«Para comprometerte con alguien no hay que firmar papeles»

No se imagina pasando por la vicaría, junto al altar, «porque creo en el compromiso, como el que tengo ahora, pero no hace falta firmar nada». A sus 24 años Jesús Castro se siente «un privilegiado» que no puede «pedir más», y eso lo siente aún más cuando regresa a casa, a una tierra castigada por el paro y la droga. «Tengo amigos que juguetean con este rollo. Allí se ve como un poco normal. Para ellos no están haciendo daño a nadie: ni roban ni matan. Y luego está ese padre que tiene que sacar adelante a su familia y se encuentra con el paro en la cara. Hay una normalidad».

Barbate, Cádiz, será junto a Jesús Castro y Paz Vega la protagonista de 'Perdóname, Señor', la serie que debe convertir al niño en ese actor que tanto promete. Esta vez juega en casa.