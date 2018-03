DEL 8 al 9 de junio JazzVejer crece e incorpora el Parque de Los Remedios como escenario El festival es una propuesta diseñada para ofrecer música de calidad en un entorno sin bullicio ni aglomeraciones | La organización acuerda con hosteleros locales el desarrollo del programa GastroJazz

El festival internacional Jazz Vejer avanza y alcanzará, del 8 al 9 de junio, su tercera edición. El programa previsto y sus expectativas se han presentado en Diputación por parte del responsable del área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, del alcalde de Vejer, José Ortiz así como de Ignacio del Corral y Francisco Muñoz en calidad de organizadores. A esta presentación asistió la concejala de Cultura del Ayuntamiento vejeriego, Francisca Sánchez.

Jazz Vejer es una propuesta diseñada para ofrecer música de calidad en un entorno sin bullicio ni aglomeraciones. Y, más allá de las formaciones y solistas, el festival permite fomentar la belleza del casco histórico vejeriego, su oferta hotelera y gastronómica, y la cercanía a las playas.

Dos escenarios se alternan en la nueva edición: el Teatro San Francisco y el Parque de Los Remedios. La inclusión de este último enclave, de mayor capacidad, responde al éxito de las anteriores ediciones además de facilitar los accesos al público sin causar perjuicios para el tráfico que se dirija al casco urbano. El programa contempla las siguientes previsiones:

- Viernes 8 de junio: Leo Minax & Mistoquente, a las 20.00 horas en el Teatro San Francisco.

- Viernes 8 de junio: Chicuelo y Mezquida / y Andrea Motis y Joan Chamorro Quartet. A partir de las 22.00 horas en el Parque de Los Remedios.

Sábado 9 de junio: Shai Maestro Trío, a las 20.00 horas en el Teatro San Francisco.

Sábado 9 de junio: O Sister! / Tank and the Bangas / y Juno and Darrell. A partir a las 22.00 horas en el Parque de Los Remedios.

Como es habitual la organización promueve un anticipo a este cartel en una fecha anterior a la celebración del festival. Este año será Raúl Rodríguez quien presente su último disco, el próximo sábado 24 de marzo a las 21.00 horas en el Teatro San Francisco. Las entradas, mediante venta anticipada, se adquieren a 12 euros; en taquilla, el mismo día del concierto, costarán 18 euros.

El festival conlleva en esta nueva edición un aliciente en horario matinal. En coordinación con los hosteleros de Vejer se desarrollará el programa Gastro Jazz, que incluirá pasacalles, conciertos en azoteas o muestras de baile swing en plena calle. Esta novedad plasma la esencia de una iniciativa de raíz musical pero que propone mucho más que un concierto: abre en definitiva el sabor completo de una estancia en Vejer con todos sus valores –paisajístico, patrimonial, etnográfico, gastronómico- al alcance.

En el portal web www.jazzvejer.com se indican los pormenores de un festival que cuenta además con atractivo cartel diseñado por Andi Rivas.