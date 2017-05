Los escolares de Alcalá aprenden con los profesionales de la Seguridad de la provincia

A veces, de forma inconsciente, fomentamos en nuestros hijos la idea de que la autoridad no está para ayudarlos sino que son personas rudas a las que tener miedo. ¿Quién no se ha reconocido alguna vez diciendo algo así como '¡si no te estas quieto ese guardia te va a regañar!' o frases de ese tipo?

Justo lo contrario, que los profesionales de la Seguridad ciudadana son nuestros amigos y tenemos que acudir a ellos en caso de vernos en apuros, es lo que ha querido subrayar el AMPA del Ceip Juan Armario al organizar, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, la I Exhibición de Medios de Seguridad en Alcalá de los Gazules.

En dicha reunión, los escolares, desde Infantil tres años hasta sexto de Primaria, han podido disfrutar de un día de convivencia en el recinto ferial de Alcalá de los Gazules, en el que padres, maestros y alumnos han disfrutado de una representación de la gran mayoría de Fuerzas de Seguridad de la provincia de Cádiz.

Uno de los alumnos en una moto de la Policía - MJC

La importancia de reconocer qué función realiza cada cuerpo de Seguridad en la sociedad y con qué medios cuentan cada uno ha sido el principal objetivo de esta convivencia. «Es importante para los padres que nuestros pequeños sepan cómo actuar en momentos de peligro y que valoren el trabajo que realizan los profesionales de la Seguridad ciudadana como son los bomberos, los trabajadores del INFOCA o los policías de tráfico», destaca Elisa, la presidenta del Ampa del Ceip Juan Armario. «Es parte fundamental de la educación para la ciudadanía», apostilla.

A través de juegos, exhibiciones, vídeos y explicaciones adaptadas a los alumnos, estos profesionales han querido concienciar y mostrar su trabajo a los alumnos del colegio público de Alcalá de los Gazules.

En la exhibición han participado Bomberos del Consorcio de Cádiz y del Infoca, Servicios Médicos del centro de Salud de Alcalá de los Gazules, Guardia Civil de Tráfico, Ucesic, Rural y Servicio Cinologico, Policía Local de Alcalá de los Gazules, Unidad Canina de Policia Local de El Cuervo (Sevilla), Guías caninos de Ucan (Jerez), Policía Local de El Puerto de Santa María y Cádiz así como un Guía Civil de Chiclana.

Los escolares subidos al coche de la Guardia Civil - MJC

Los alumnos han podido ver de cerca los vehículos que utilizan estos profesionales para realizar su trabajo en su día a día en beneficio de la sociedad. El recinto ferial, cedido por el Ayuntamiento alcalaíno para el acto, ha servido de lugar de encuentro para alumnos, profesores, padres y profesionales presentes. La exhibición canina puso el broche final a la exhibición en la que los más pequeños pudieron participar de la recreación de ejercicios de obediencia y detención.

Al acto acudieron para mostrar su apoyo a la iniciativa, el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, la concejala del Área Social y Cultura, María Almagro y el concejal de Deportes, Juan Gabriel Paye.