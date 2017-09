Bar Cádiz, cuando el cliente no lleva siempre la razón

«Lucho cada día por sacar adelante el negocio, así que no voy a consentir que un cliente hable mal de nosotros si creo que no lleva la razón», así de claro es Antonio Valiente Borrego, propietario del Bar Cádiz, situado en la Plaza de España de Medina-Sidonia.

Desde hace 60 años este local ofrece a su clientela, en palabras de Antonio «tapas creativas que cocinamos todos los días», así como deliciosa carne de retinto, según los comentarios de sus clientes. Pero no todos los comensales pueden estar contentos y algunos de ellos descargan su desagrado en webs que califican a los establecimientos, como TripAdvisor.

Uno de los comentarios negativos y su correspondiente respuesta. - L. V.

Si bien es cierto que la mayoría de comentarios en esta página sobre el Bar Cádiz son positivos (de las 222 opiniones, 147 son «excelente» o «muy bueno», 27 «normal» y tan sólo 33 «malo» o «pésimo»), Antonio no tiene ningún problema en contestar a los pocos clientes que califican su servicio de malo, su comida de poca calidad o sus precios de caros.

«Usted vio la carta antes de pedir por tanto conoció los precios, si le parecieron caros se levanta y se va», responde el propietario del Bar Cádiz a una clienta descontenta cuyo comentario en TripAdvisor aseguraba que los platos en este bar son «caros y escasos». «Hacemos la carta que nos da la gana y no solamente tenemos un fija sino que todos los fines de semana metemos de 15 a 20 tapas nuevas», contesta a otro que afirmó que la carta del local «es interminable, teniendo que recurrir muy a menudo a el microondas para poder mantenerla». «¿Sabe usted lo que vale el kilo de queso payoyo?», pregunta a otra clienta que tildó de «cara» una tapa de solomillo con queso payoyo a un precio de 3.50€.

La respuesta de Antonio al comentario negativo de una clienta. - L. V.

Antonio asegura que todos los comentarios negativos hacia su local se han producido en días «de mucho bullicio», en los que «aunque aquí trabajamos 10 personas no damos abasto». Lo que más le molesta es que los clientes no se quejen en el establecimiento sino que le digan que «todo está muy bien» y luego pongan comentarios negativos en TripAdvisor. Una plataforma que, por otra parte, no le parece fiable, «porque para calificar a un establecimiento hay que tener en cuenta su trayectoria, no solo los malos comentario de algunos clientes» que, por otro lado, pueden ser verdaderas o no. Por eso «les contesto a todos» afirma Antonio, que no tiene pelos en la lengua a la hora de defender su negocio.