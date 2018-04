Barriada Juan XXIII Abre la puerta de su casa en Medina y le pegan un martillazo en la cabeza La Guardia Civil busca al agresor que actuó encapuchado, golpeó a un jubilado y se dio a la fuga

M. ALMAGRO

Suceso bastante extraño el que ocurrió en la tarde de ayer en Medina Sidonia. Eran las tres y media cuando un vecino de la Barriada Juan XXIII, un jubilado de unos 70 años, se encontraba en su casa y llamaron a la puerta. Cuando fue abrir de repente se encontró con un encapuchado que sin mediar palabra le asestó un fuerte martillazo en la cabeza. El hombre cayó de inmediato al suelo, inconsciente. Entonces el agresor entró en el piso, revolvió unos escasos minutos y se dio a la fuga.

La víctima quedó tendida hasta que una vecina lo vio y llamó a las emergencias sanitarias. Presentaba una herida en el cráneo y tuvo que ser trasladado al hospital de Puerto Real donde le atendieron. A la casa acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil pero pocos datos pudieron obtener ya que todo fue muy rápido y el agresor parece que no dejó rastro alguno. Tampoco se llevó nada de la vivienda por lo que la teoría de que pudo tratarse de un robo queda en el aire.

Ahora la Guardia Civil intenta identificar al autor de los hechos. De momento lo único que se sabe por la descripción que dio la víctima es que se trata de un hombre corpulento de unos 30 años, que vestía pantalón vaquero y que llevaba el rostro tapado con una capucha.

«Aquí no hay autoridad, pasa de todo», comenta uno de los vecinos. «La víctima es un jubilado, un hombre trabajador que ha estado durante muchos años viviendo fuera y que no tienen problemas con nadie y que lleguen a tu casa y te ataquen de esa manera, no hay derecho». Ahora los agentes tendrán que investigar lo ocurrido para lograr identificar al agresor y detenerlo.