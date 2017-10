FORMACIÓN Visita oficial a los alumnos de 'El Centro Inglés' El colegio El Centro Inglés recibe al Alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, y a la concejala de Educación, Ana María Arias

El colegio El Centro Inglés recibe al Alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, y a la concejala de Educación, Ana María Arias.

Durante la visita los propios alumnos, junto al Consejo de Dirección del Centro, les han explicado el Proyecto Educativo. El Head Boy fue el encargado de comentar cómo trabajan los alumnos, así como todos los proyectos ECI, que enriquecen el currículum de los estudiantes.

El colofón de la reunión fue la visita a las obras del nuevo proyecto de ampliación Looking to the Future, donde la Familia Randell, Titularidad del Centro, Ms Mª Del Mar Grandal, Directora Académica del Colegio y D. Raúl Magrañal, Director de Gestión, acompañados del Jefe del Proyecto D. Rafael Cabezas y la Empresa Constructora, Felipe Castellanos, explicaron sobre planos y fotografías el resultado de las obras.

Tras lo cual también realizaron una visita a las mismas. Dicho proyecto, albergará nuevas instalaciones deportivas, comedores, zona de padres y mejoradas aulas para Early Years.