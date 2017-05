Trazan las líneas estratégicas para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana

Adecuar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las necesidades y la realidad de la ciudad portuense es uno de los retos más importantes que afronta el gobierno en materia urbanística y que, sin duda, marcará la agenda municipal en los próximos meses con la futura revisión del PGOU sobre la mesa.

«Un PGOU que no se ajusta a la realidad de la ciudad» tal y como volvió a asegurar el alcalde David de la Encina. Teniendo en cuenta datos objetivos, el primer edil señaló que en primer lugar «la coyuntura económica no es la misma hoy que cuando se redactó el Plan General, y debido a la crisis la capacidad inversora tanto de las administración pública como privada no ha podido cumplir las expectativas de desarrollar el PGOU quedándose la mayoría de los casos estancado por falta de inversiones».

Otra realidad que no se ajusta a las previsiones es el crecimiento demográfico que estimaba un padrón de 98.437 habitantes para finales de 2016 y en la actualidad se sitúa por debajo de los 90.000 habitantes. Ante la necesidad de revisar el Plan General y con la voluntad de sumar propuestas positivas para el desarrollo futuro de la ciudad el equipo de gobierno mantuvo la semana pasada una reunión muy productiva con Ecologistas en Acción y con el equipo técnico redactor de algunas de las ARG previstas en el PGOU para poner en común líneas de acción. Así, por parte del gobierno acudían el alcalde David de la Encina, el primer teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda Antonio Fernández y el teniente de alcalde responsable de Urbanismo y Patrimonio Ángel Quintana junto al jefe de servicio de Planeamiento Ildefonso Benítez y el asesor jurídico del área Pedro García Retortillo. En representación de Ecologistas en Acción participaron en este encuentro Juan Clavero, Javier Ricoy y Joaquín Paloma; y Manuel Basallote y Jesús Sendra, arquitecto y abogado del Equipo BRB.

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Patrimonio Ángel Quintana explicó que en el transcurso de este «importante y productivo encuentro de trabajo» se abordaron posibles propuestas conjuntas de cara a la revisión del PGOU «que atiendan a las necesidades, las carencias y las demandas actuales con estrategias de actuación consensuadas que apuesten por el desarrollo de la ciudad». En este sentido el responsable municipal trasladó que una de las cuestiones planteadas para, por ejemplo, compensar el crecimiento demográfico negativo «sería incentivar el establecimiento de parejas jóvenes en la ciudad y sobre todo en el centro de El Puerto».

Una línea de acción en la que ya se está trabajando y que pasa por la ampliación de los espacios públicos frente al Parque Calderón es la peatonalización del entorno del río Guadalete. «Es muy importante para El Puerto desarrollar un área de ocio en la margen izquierda del río, y aquí tendremos que trabajar de la mano de la Autoridad Portuaria buscando la colaboración del ente público». Todos los agentes implicados en la revisión del Plan General, tal y como aseguró Ángel Quintana, coinciden además en la necesidad de aunar esfuerzos para facilitar la instalación de empresas en las parcelas industriales en el polígono de Las Salinas.

En definitiva, y según sostiene el equipo de gobierno, se presenta una oportunidad única para modificar el PGOU en su conjunto partiendo de las directrices que marca la nueva Evaluación Ambiental Estratégica en Andalucía y dándole sentido real al Plan General de Ordenación Urbana en la ciudad.