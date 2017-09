El gaditano Julio Otero, ganador del Oscar de la comunicación política

El portuense Julio Otero Santamaría ha ganado un Napolitan Victory Award 2017 en la categoría de ‘Libro político del año’ por ‘Política en serie. La ficción que inspira el poder’, una obra publicada en 2016 que coordinó junto a la politóloga Diana Rubio y en la que también escribieron otros diez consultores políticos de prestigio internacional.

El jurado de esta sexta edición, formado por expertos del ámbito del marketing y la comunicación política pertenecientes a The Washington Academy of Political Arts and Sciences (WAPAS),

Otero también ha sido finalista por su ensayo 'El 20D y la política espectáculo'

confirmó su veredicto la Gala de Premiación, que tuvo lugar hace unos días en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.).en otra de las categorías a la que estaba nominado, la de ‘Investigación Académica’ por su ensayo ‘El 20D y la política espectáculo’, un estudio sobre la política pop y el infoentreteniemto durante la campaña electoral previa a las Elecciones Generales españolas de diciembre de 2015.

Considerados los Oscar de la comunicación política, los Napolitan Victory Awards son unos prestigiosos galardones que concede la citada Academia de Washington de Ciencias y Artes Políticas en 19 categorías.

Su blog, 'el Atril', ganó el Victory Award 2016

La de este año no es la primera estatuilla de la carrera de Otero. El periodista gaditano recibió otras distinciones en ediciones anteriores. Su blog ‘El Atril’ fue merecedor del Victory Award 2016 en la Categoría de ‘Mejor Blog Político del Año-Impacto Informativo’. El año pasado también obtuvo una medalla como finalista en otra de las categorías a la que estaba nominado su bitácora: ‘Mejor Blog Político del Año-Impacto Educativo’.

En 2013, en una ceremonia a la que asistió en el Hotel Sheraton de Nueva York, recibió un diploma de finalista en la categoría de ‘Mejor Blog Político del Año-Voto Popular’ y una Mención Especial a la Excelencia en el Trabajo en la categoría de ‘Blog Político del Año-Impacto Informativo’.

Imagen del Napolitan Victory Awasd - LA VOZ

En 2014 recibió otra Mención Especial, esta vez en la categoría de ‘Blog Político del Año-Impacto Educativo’. En los Victory Awards de 2015 obtuvo dos medallas como finalista en las categorías de: ‘Blog Político del Año-Impacto Informativo’ y ‘Blog Político del Año-Impacto Educativo’.

‘El Atril’ es una bitácora que nació en el verano de 2012 y que cuenta con cerca de 150 artículos y miles de visitas al año. Se centra en análisis y reflexiones sobre marketing digital, comunicación política y liderazgo.

‘Política en serie. La ficción que inspira el poder’ es una obra coral que analiza cómo importantes aspectos actuales de la comunicación política se ven reflejados con nitidez en algunas de las series más exitosas del panorama televisivo mundial. Partiendo de la figura del asesor, trata de mostrar cómo en ocasiones, la ficción televisiva es el mejor espejo de lo que sucede en gobiernos y medios de comunicación. Este libro es, además, de un proyecto solidario, ya que la mitad de los beneficios de cada libro, es decir, la que nos corresponde a los autores, va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer.

Al margen de los Napolitan Victory Awards, Otero ha conseguido otras distinciones como investigador en el campo del marketing y la comunicación política. El jurado del V Concurso de Ensayo Político Avapol 2014, que se convocó bajo el título ‘Entre el europeísmo y el euroescepticismo’, le concedió el primer premio a por su ensayo ‘Crisis y austeridad: terreno abonado para el populismo y el euroescepticismo’. La Asociación Valenciana de Politólogos organiza este concurso. En 2013 ganó el primer premio en el II Certamen Iberoamericano Promesas Electorales. El planteamiento que diseñó para una ficticia campaña a las primarias republicanas del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, junto a su amigo Pedro Luis Serrano, fue merecedor del primer premio en la categoría de ‘Campaña On Line’. Como ganador de Promesas Electorales consiguió como premio la publicación de dos libros electrónicos colectivos: ‘La campaña de Chris Christie’ y ‘Construyendo una campaña electoral’.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, es Master en Dirección de Marketing Digital, Comunicación Empresarial 2.0 por ESDEN Business School), International Diploma in Effective Business Communication por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y Master en Comunicación Política y Empresarial por la Universidad de Málaga. Actualmente trabaja como coordinador de Contenidos en Radio Puerto Emisora Municipal y como técnico del Departamento de Comunicación e Información de El Puerto Global.