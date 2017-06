El espíritu Monkey regresa a El Puerto de Santa María el próximo fin de semana del 16 y 17 de junio en formato Monkey Weekend, manteniendo la filosofía de ‘dar a conocer hoy las bandas del mañana’, en una conjunción perfecta entre música y ocio en pleno corazón de la ciudad.

En la presentación realizada este mediodía en la terraza del Bar Restaurante Santa María se ha puesto de manifiesto que «se apuesta de nuevo por un evento 100% urbano, celebrado en pleno centro de El Puerto y contando para ello con bares, salas y diferentes espacios de la ciudad, para un total de 39 conciertos».

Han acudido al acto el alcalde David de la Encina; la teniente de alcalde de Cultura María Eugenia Lara; Jaime Armario, diputado provincial del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía; Mila Gordillo, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz; y Tali Carreto, co-director de Monkey Weekend.

El alcalde ha felicitado al «equipazo» que organiza el festival, a Tali Carreto y a los hermanos Jesús y César Guisado, y ha agradecido también su implicación a todos los bares, sales y locales colaboradores así como a la Diputación provincial de Cádiz y al IAJ.

Hay que reseñar, en cuanto a los espacio de conciertos, que se aprovecharán además los recursos monumentales de El Puerto, de manera que el público podrá disfrutar de conciertos en el Hospitalito, en el Castillo de San Marcos y en la Plaza Alfonso X El Sabio.

Además, volverá a darse una conexión perfecta con el sector turístico y una colaboración con la hostelería local y con algunos de los bares, restaurantes y tiendas más emblemáticos del centro de la ciudad.

El cartel reune a 39 bandas en dos días - L.V.

Como ha destacado Tali Carreto, «se da este año una promoción pionera con cupones descuentos que vienen en todas las entradas anticipadas del festival, lo que fomentará el consumo en los negocios locales».

Se apuesta así, de nuevo, por el talento musical emergente, lo que le confiere a Monkey Weekend un carácter único que se plasma en un cartel muy diferente a los habituales en los festivales que nos rodean

Entre las novedades cabe destacar que se ha añadido un espacio nuevo con respecto a ediciones anteriores: el barco Anne Bonny que está en el Muelle del Vapor, donde una banda ofrecerá un concierto acústico muy especial el sábado a las 16.30 horas.

Conciertos

El viernes 16 actuarán las siguientes bandas: La Noche Ron Contrabando, Rosalía & Refree, Bejo & Dj Pimp y cuello y habrá una 'AfterParty' donde actuarán Ohmycat y Perla DJ.

El sábado 17 será el turno de numerosos grupos que actuarán durante todo el día: All La Glory, Aullido Atómico, Betunizer, Branquias Johnson, Bronquio, Caballito, Cabezafuego, Early Beers, FAVX, Fiera, Galleta Piluda, Hosico, Industrias 94, Kaixo, King Cayman, La Big Rabia, Las Odio, Leicomers, Little Cobras, Lois, Lorena Álvarez, Los Jaguares de la Bahía, Núria Graham, One Path, Pedro Ladroga, Perlita, Quentin Gas & Los Zíngaros, Ramona, Ramos Dual, Segunda Persona, Smokers Die Young, Space Surimi, The Milkyway Express, The Weekend Turtles y Za!