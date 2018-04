ENTREVISTA A GERMÁN BEARDO «Debemos transformar el gigante dormido de El Puerto en la ciudad de las oportunidades» Germán Beardo, candidato del PP a la alcaldía en El Puerto: «En este partido no hay familias, sino que es una familia donde no siempre la opinión es unánime»

Germán Beardo (16 de junio de 1985) es la apuesta del Partido Popular para recuperar El Puerto de Santa María. No sólo la alcaldía, sino la vitalidad y esencia de una ciudad en decadencia. Licenciado en Historia, sumaba a sus espaldas la carrera de Derecho mientras laboraba en la Cámara de Comercio, y con 32 años es padre de tres hijos y cabeza de lista de la formación más votada de su tierra.

Hermano del Nazareno y la Esclavitud, apasionado del deporte y exfutbolista del SAFA San Luis en sus tiempos mozos... todo ese ímpetu contrasta con la calma y templanza que maneja en las distancias cortas. Beardo asegura tener claros los ingredientes para conseguir esa poción (mágica) que «despierte al gigante dormido y lo convierta en la ciudad de las oportunidades». Más técnico que político, tendrá que calzarse el disfraz de buhonero para recuperar la confianza de un votante desesperado y sin ilusión.

-¿Qué es lo que le ha llevado a dar el paso adelante y liderar el PP en El Puerto?

-Soy un portuense convencido de que El Puerto es más. La ciudad vive en una situación de desamparo, de parálisis absoluta, en la que el Ayuntamiento es una barrera para el desarrollo de la ciudad. Y afronto con ilusión y alegría el reto de dedicar los mejores años de nuestra vida a transformarlo.

-¿Y por qué el Partido Popular ha confiado en su persona? Hay compañeros con mayor experiencia y trayectoria en el grupo.

-He ostentado diversas responsabilidad en el partido y tiene la confianza en mí y en el equipo que vamos a formar para ejercer un gobierno que revolucione la ciudad y transforme el gigante dormido de la Bahía de Cádiz en la ciudad de las oportunidades y las inversiones.

-Es un momento de crisis, no sólo económica sino también social y política. Y El Puerto multiplica el problema. Asume un gran riesgo.

-Es evidente que los tiempos en la ciudad no son los mejores. Pero un político debe liderar en los peores momentos. Y tenemos que dar el paso adelante. El Puerto se juega mucho en 2019: el futuro de nuestra ciudad para siempre. O quedarnos en el vagón de cola o transformarnos en la locomotora de la Bahía. Y el PP, el partido mayoritario, tiene la responsabilidad de liderar el mejor equipo para gestionar desde el Ayuntamiento.

-Nada más llegar tuvo que afrontar una desagradable crisis en el partido, con la dimisión de tres concejales. ¿Qué ha ocurrido?

-Esas situaciones hay que afrontarlas con la mayor normalidad democrática. En el seno del partido se abrió democráticamente un debate legítimo y casi el 90% confió en mí. Hay concejales que no estaban de acuerdo, grandes concejales durante la época de gobierno y de oposición, pero tomada la decisión se cerró una etapa y se abre otra nueva, conformada por nuevas personas y nuevas ideas.

Habló con ellos, ¿qué sensaciones les dejó esa conversacion?

Queda una buena sensación porque no dejamos de ser compañeros de partido. Siguen militando en el PP y el cariño es recíproco.

¿Hay familias dentro del PP? ¿Hay clanes diferenciados?

Familias no hay. Hay una gran familia en la que, como en todas, no hay una opinión unánime. Dentro del espíritu y la buena convivencia.

En El Puerto hay fracturas evidentes tanto en la derecha, con la aparición de nuevas formaciones, como en la izquierda, donde irrumpirá Podemos como actor protagonista, se mantiene Levantemos y aún no se sabe qué ocurrirá con Izquierda Unida. ¿Qué panorama electoral manejan ante esta presumible atomización del voto?

-La situación electoral queda suficientemente lejos para que los portuenses conozcan al detalle cuáles son los proyectos de cada opción y quien está detrás. Este nuevo proyecto del PP representa a la gran mayoría de portuenses. Queremos incorporar a personas de prestigio, reconocibles por la sociedad, de trayectoria profesional indiscutible, que puedan aportar su experiencia al Gobierno. Porque la idea no es sólo ganar, sino gobernar.

-¿Ya tiene en mente la lista que va a presentar para las elecciones?

-Todavía no estamos valorando listas de candidatura, sino que nos encontramos en la formación de equipo. Queremos crear equipos de trabajo mezlcados entre el grupo municipal y personas venidas de la sociedad civil para hacer un proyecto de ciudad eficaz, atractivo e ilusionante.

-¿Cuál sería el perfil de esas personas que se incluirán en el equipo de trabajo?

-No miramos el carné, sino la experiencia profesional en cuanto al ámbito sectorial. Que pueda aportar valor a la gestión municipal gente con autoridad y reconocimiento social para liderar cada una de las áreas del Ayuntamiento.

-¿Qué le ocurre a El Puerto? Todos coinciden en señalar su decadencia, un naufragio en el que lleva sumido ya varios lustros.

-Vivió una época de expansión poblacional y en extensión del término municipal que propició una ciudad extensa en demasía, provocando que la salida de la población hacia la periferia consumiera el Centro. Y el Casco Histórico, la Ciudad de los Cien palacios, hay que recuperarlo. El Puerto ahora es una ciudad con varios núcleos (Centro, Valdelagrana, Costa Oeste, Zona Norte...) y hay que dotarlos de planes de integración para que esté cohesionada.

A su vez, la capacidad turística ha sido muy mermada por la gestión de las últimas décadas. Se apostó por la construcción de zonas residenciales a pie de playa que impidió que creáramos espacios hoteleros frente al mar. Por ello la ciudad se ha visto sumida en una crisis de identidad.

Hay que recuperar el Casco Histórico para que la gente viva y conviva, con ocio y negocio, creando una ciudad amable, accesible y de fácil comunicación.Para eso es clave la puesta en marcha del Pepryche. Tenemos claro que El Puerto debe ser un destino turístico de primer nivel y para eso hay que poner una alfombra roja a las inversiones

Es evidente que estos proyectos no se pueden lograr en cuatro años. La mayoría son planes a largo plazo, y eso en política...

-Es que sentar las bases del futuro de El Puerto no puede tener miras cortoplacistas. Hay que ponerse manos a la obra pero la mirada debe ser con luces largas. En el turismo, la mejor manera de contribuir es que haya un plan estratégico de ciudad dirigido por profesionales independientes para sacar del debate político el turismo de El Puerto. Será en materia turística lo que sus profesionales decidan. Será un plan de ciudad, no un plan del PP.

-El PP ya estuvo ocho años en el Gobierno municipal y tampoco pudo evitar la caída, esa parálisis.

-Los años de Gobierno del Partido Popular fueron muy difíciles. Atravesó la peor crisis a nivel nacional. Recuerdo que por entonces yo trabajaba en la Cámara de Comercio y me reunía con alcaldes que no pagaban la nómina a sus trabajadores. Eso no ocurrrió con El Puerto. Es verdad que no hubo inversiones para transformar la ciudad, pero sorteó la crisis y sentó las bases de lo poco que está ejerciendo el actual Gobierno municipal: rotonda del cementerio, sustitución del césped artificial en los campos de la Ciudad Deportiva, el pabellón de Angelita Alta, la aprobación de los Edusi...

Lo perjudicial es que en un tiempo donde otras ciudades van hacia adelante, como ahora, nosotros no tenemos un Gobierno resolutivo, con gente cualificada y capaz, que haya aplicado un plan de riqueza para la ciudad. Llevamos dos años sin presupuesto municipal.

-Bajando al barro, a lo que preocupa al ciudadano de a pie. El Puerto es uno de los lugares donde se pagan más caros los impuestos y parece que eso no repercute en favor de la ciudad.

-Estoy convencido de que la carga fiscal que sufren los portuenses es mucho mayor acorde con los servicios que presta el Ayuntamiento. Dentro de nuestros valores está aligerar esa carga fiscal. Ya propusimos que dado que los valores catastrales iban a subir, que se rebajara al menos el tipo municipal para que se congelara el IBI. Lo fácil es subir los impuestos, pero nosotros pensamos que ese dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos para consumir e invertir en El Puerto y no en el Ayuntamiento.

-¿Cuál es el objetivo electoral para el próximo año?

Convencer a la mayoría de los portuenses de que el nuevo proyecto del PP es el que necesita El Puerto. Y eso tiene como fin no sólo ganar las elecciones sino tener la mayoría suficiente para poder gobernar. Es posible una gran fragmentación del voto y la representación, así que si no focalizamos la alternativa de gobierno en la única opción que tiene fuerza, la nuestra, corremos el riesgo de que nos encontremos con otro gobierno Frankenstein de varios partidos de izquierda.

¿Cómo se imagina El Puerto dentro de ocho años si se desarrollan todos sus planes?

Me la imagino como una ciudad integradora, limpia, amable y cohesionada. Una ciudad que recibe un turismo de primera calidad, destino de las mejores inversiones de la Bahía de Cádiz, que crea riqueza y empleo, y que en cada zona tiene los servicios municipales adaptados a las necesidades de una tierra muy extensa y con varios núcleos diferenciados. Y un Ayuntamiento ágil y eficaz que resuelva los problemas burocráticos, que pase del papel a la administración electrónica.