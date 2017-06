¿Cuándo chocará el próximo asteroide contra la tierra?

Nadie sabe cuándo será el próximo gran impacto, pero los científicos trabajan para preverlo y dar con la forma de abortarlo. No se trata de ser alarmistas pero hay que estar preparados porque es algo que sucederá y habrá que afrontar, aunque esperemos que sea más tarde que pronto. Los asteroides como los maremotos y los terremotos son una amenaza incierta... pero real.

«La comunidad , y no solo los científicos, se empieza a cuestionar si estamos preparados para una contingencia de este tipo. Actualmente existen numerosos proyectos pero es necesario advertir que no se están llevando a cabo porque las inversiones son muy altas y no generan un beneficio directo. Estas jornadas y el ‘Asteroid Day 2017’ se organizan precisamente para concienciar porque es algo necesario», explica Juan Antonio Fernández Ruiz-Henestrosa, presidente del Grupo Astronómico Portuense y Astronáutico de Rota (GAP-AR) y director de CODICE.

El ‘Día del Asteroide’ es una iniciativa internacional que recuerda que el 30 de junio de 1908 un cuerpo espacial de aproximadamente 37 metros de ancho impactó en la estepa siberiana, en Tunguska, liberando energía equivalente a alrededor de 185 bombas de Hiroshima y arrasando 80 millones de árboles en una franja de 2.000 km cuadrados. Unos datos de vértigo para un bólido que no superó la mitad del ancho del campo del estadio Carranza (68 metros).

El presidente del Grupo Astronómico Portuense coordina las V Jornadas de Astrofísica en el Parque Natural de las Marismas de los Toruños que arrancan hoy jueves y que tienen como objetivo educar sobre Astronomía. «Este año contamos con expertos de primera línea como investigadores que colaboran con la NASA, científicos de renombre internacional y una exposición que contiene piezas que llegan cedidas desde el Museo Canario. «Hemos recibido meteoritos lunares y también se mostrarán, piroclastos (rocas de procedencia volcánica) y fulguritas», avanza Juan Antonio Fernández. La muestra, titulada in ‘El Universo, espacio profundo’, podrá visitarse hasta el 9 de julio. Sin embargo, las conferencias se acotarán en un periodo de dos días.

Cita con expertos mundiales

La primera conferencia será el jueves 29 y estará a cargo de Jesús Martínez Frías, Doctor en Ciencias Geológicas y entrenador de los astronautas de la Agencia Espacial Europa para posibles misiones en la Luna o Marte y participante en proyectos de la NASA sobre meteoritos. Su charla versará sobre ‘Meteoritos y Astrogeología de Cráteres de Impacto’ y se celebrará a las 20:30 horas en la Casa de los Toruños.

Mañana viernes las jornadas se iniciarán con una conferencia que lleva de título ‘Galaxias y Materia Oscura’ que se prolongarán desde el viernes hasta el sábado. David Galadi Enríquez, astrofísico del Observatorio Astronómico de Calar Alto de Almería charlará, a partir de las 20:00 horas, sobre ‘Un Universo a la carrera: el rompecabezas de la energía oscura’.

Una hora más tarde, a las 21.00, será el turno de los fotógrafos de las estrellas Jesús M. Vargas y Maritxu Poyal Viúdez. Los astro-fotógrafos gaditanos no hablarán de Brad Pitt o Angelina Jolie sino de otras astros mucho más rutilantes y celestiales. Su conferencia se titulará ‘El universo desde Cádiz’.

El sábado, también a las 20:00 horas, será el turno de Ángel Rafael López-Sánchez, Astrofísico y divulgador científico de la Universidad australiana de Macquarie en Sydney con la ponencia ‘Cartografiando el cielo con el Telescopio Anglo-Australiano: pasado, presente y futuro’.

Ángel Berihuete Macías, Doctor en Matemáticas de la Universidad de Cádiz será el encargado de poner el broche a las jornadas abriendo su charla con una enigmática pregunta :¿Siete cabritillas o un rebaño de miles?

El investigador de la UCA y del Spanish Virtual Observatory reflexionará y explicará a los asistentes a su conferencia los detalles del Proyecto GAIA y COSMIC-DANCE de la Agencia Espacial Europea donde colabora.

Panel de la exposición El Universo, espacio profundo

V Jornadas de Astrofísica en Los Toruños