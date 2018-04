FERIA DE EL PUERTO ¿Cómo ir a la feria de El Puerto en coche o en moto? Es la manera más habitual de los visitantes de acceder a la Feria de El Puerto; aquí el estado del tráfico y el precio del parking

Llega la Feria de la Primavera y el Vino y para muchos gaditanos es una cita ineludible de su calendario de fiestas. Sin embargo, una de las preguntas siempre es ¿Y cómo se va? Esta la opción del transporte público, muy socorrido para los portuenses.

Pero para los visitantes, el coche se convierte en la primera opción, aunque el problema puede llegar a la hora de aparcar.

Ya es costumbre las colas de vehículos en sus accesos a la hora punta de la fiesta, que suele ser a finales de la tarde y principios de la noche, ante la cantidad de personas que acude para disfrutar de esta velada, sobre todo en fin de semana.

El acceso principal es la carretera de Sanlúcar de Barrameda, a la que se accede habitualmente desde el propio El Puerto. Es donde se generan los principales problemas. Hay algunos que cogen pequeños atajos para no tener que cruzar la ciudad, como acceder por el poblado de Doña Blanca, por la Variante que conecta Rota con Jerez.

No obstante, es ineludible que al llegar a los accesos principales se encuentre con el tráfico ralentizado. Para ello no hay solución más que la paciencia y la esperanza de encontrar un sitio en los múltiples aparcamientos, previo pago, que se habilitan en las inmediaciones del recinto, que afortunadamente cuentan con un gran número de plazas. Los precios oscilan entre los tres y cinco euros, influyendo la cercanía con el Real de las Banderas.

Hay otro acceso, sin apenas tráfico, a través del Camino Viejo de Rota, para llegar en coche o moto a la Feria. Pero en estos días se restringe su tráfico ya que se utiliza como camino de servicio público. Para el autobús municipal, ambulancias, protección civil, el taxi y los distintos representantes municipales, además de los vecinos de la zona que necesitan acceder a sus viviendas. Es necesario contar con una acreditación expedida por el Ayuntamiento para obtener el permiso de la Policía Local (la entrada es en la carretera Fuentebravía, enfrente de las bodegas Caballero).

Si no se encuentra en las zonas habilitadas o no se quiere pagar el problema se agrava ya que el recinto de las Banderas se encuentra en una zona un tanto alejada de lo urbano de la ciudad. Entones no queda otra que buscar por las calles aledañas, caminos del lugar y tener que andar. Pero hay que hacerlo con precaución debido a que ya son varios los años en los que se producen atropellos pues muchos espacios no se encuentran habilitados para el paso de vehículos y peatones.

Otra opción para aquellos que no quieren perder el tiempo en buscar aparcamientos es el dejar en el vehículo en espacios de El Puerto con fácil acceso al transporte público o de taxis. Así, aunque se gasten algo para ir a la fiesta, saben al menos que los dejarán en la puerta y se ahorran la molestia de conducir hasta la Feria y buscar aparcamiento. Una de estas zonas por ejemplo es la estación. Allí se deja el vehículo y luego se busca el transporte público o los taxis.

La ubicación de la Feria de El Puerto hace que lo más cómodo para dejar el coche sea utilizar los espacios que se reservan para parkings y que a la hora de ir a la feria se prevea el gastarse entre tres y cinco euros, dependiendo del lugar donde se deje, para aparcar el vehículo. Y si se encuentran llenos, sólo en los días más señalados, no queda otra que tener paciencia y saber que entonces se debe alejar del recinto y tener que andar un buen trecho para llegar hasta la fiesta.