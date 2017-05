Borja Martínez-Laredo, nombrado nuevo consejero delegado de Carbures

Tras cerrar el Plan de Reordenación 2016, que ha dejado a la Compañía perfectamente estructurada, Carbures entra en una nueva etapa de maduración empresarial y crecimiento industrial. Lo hace de la mano del nuevo consejero delegado, Borja Martínez-Laredo, elegido de forma unánime por el consejo de administración de la Compañía con el objetivo de liderar el proceso de consolidación de Carbures como empresa de referencia en la ingeniería y procesos industriales con materiales compuestos. Martínez-Laredo utilizará dos palancas sobre las que apoyarse para impulsar el crecimiento de la Compañía: nuevos accesos a mercados financieros, nacionales e internacionales, de primer nivel, y la búsqueda de alianzas con grandes grupos industriales con los que dar el último paso para reemplazar el metal por la fibra de carbono y otros materiales compuestos en los distintos procesos de fabricación. Con la aeronáutica ya volando alto en fabricación con materiales compuestos, el turno ahora es para los sectores de automoción y de obra civil, en los que se espera un fuerte acelerón.

Desde su nacimiento, en 1999, bajo otro nombre empresarial y como spin-off de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cádiz; su proceso de crecimiento inorgánico y de posicionamiento geoestratégico mundial; la travesía del desierto que afectó a todo el MAB con el fraude de Gowex; las dudas en el auditor que obligaron a suspender su cotización hasta que se resolvieron con un informe sin salvedad alguna y el proceso de reorganización interna que se cerró en 2016; Carbures despega con una realidad industrial más sólida que nunca. En 2016, Carbures cerró sus dos líneas de actividad principal, Aeroespacial y Automoción, con ebitdas positivos, un incremento de la facturación del 10,5 por ciento hasta los 72 millones y redujo

sus pérdidas a la mitad de un año para otro. Junto con el Presidente y fundador, Rafael Contreras, el ex consejero delegado de la Compañía, Roberto Rey, actual miembro del consejo de administración, dejó una estructura empresarial limpia y ordenada, la plataforma perfecta para afrontar la nueva etapa de maduración de Carbures. Por tanto, 2017 supone el inicio de otra era para la Compañía.

Ejecutivo de absoluta confianza de los mercados financieros

Para liderar esta nueva etapa, el consejo de administración ha elegido por unanimidad a Martínez-Laredo como nuevo consejero delegado, un ejecutivo de absoluta confianza de los mercados financieros, que conoce como la palma de su mano. Recuperada la confianza de los bancos, con líneas de créditos circulantes nuevamente abiertas, el nuevo consejero delegado y ex director del banco UBS en España, se enfrenta al reto de dar acceso a la Compañía a nuevos mercados de capital de primer orden, tanto nacionales como internacionales. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa Business School (IE) y Programa de Dirección General (PDG) por el IESE Business School, Martínez-Laredo suma más de veinte años de experiencia laboral en los sectores financiero y empresarial. Además de director de UBS, a lo largo de su trayectoria profesional, Martínez-Laredo ha ejercido como Director de Grandes Patrimonios e Instituciones en Capital at Work, una gestora de patrimonio que ahora se llama Value Tree, y como Director de CCS (empresa vinculada a la gestión de material sanitario). En 2015, fue nombrado por UBS Key Talent y en 2016 miembro del Circle of Excellence, galardón otorgado por el banco suizo a los top performers a nivel mundial.

El nuevo consejero delegado destaca por sus amplios conocimientos de los mercados financieros y, en este sentido, supone el perfecto complemento para el Presidente y Fundador de la Compañía, Rafael Contreras, que conoce muy bien el mundo empresarial y la evolución que sigue los distintos sectores industriales hacia el uso de los materiales compuestos. La incorporación de Martínez-Laredo y su trabajo, codo con codo, con Contreras, supone una vuelta de tuerca en el refuerzo del equipo de gestión de la Compañía.

Alianzas con grandes grupos industriales para cambiar el metal por la fibra en los coches

Como segunda responsabilidad que el consejo de administración le ha encomendado al nuevo consejero delegado figura la de gestionar alianzas estratégicas o acuerdos de trabajo con grandes grupos industriales, especialmente en el sector de la automoción, como vehículos para conducir el gran cambio industrial del metal por la fibra de carbono. Ese camino ya se ha iniciado. Y, como Tier2, Carbures avanza en él con una creciente producción de piezas para fabricantes finales de primer orden y empresas Tier1 de ese sector. Pero falta el acelerón final, el que permitirá aligerar el peso de los coches mediante el reemplazo de piezas de metal por otras de fibra de carbono y el montaje de motores más eficientes, con el objetivo final de lanzar al mercado coches menos contaminantes, o no contaminantes, con motores eléctricos, de hidrógeno… Estas alianzas estratégicas permitirán a Carbures situarse como un referente

mundial en los procesos industriales de fabricación en materiales compuestos y en el Tier 2 de referencia no ya sólo en el sector aeronáutico, donde ya es muy fuerte, sino en el de automoción, en el que el camino acaba de comenzar.

Borja Martínez-Laredo y Rafael Contreras forman un sólido equipo ejecutivo de gestión por la complementariedad de ambos, al conjugarse el bagaje industrial y tecnológico de uno con el perfil más financiero del otro. “Martínez-Laredo es un ejecutivo de primer nivel que tiene mucho que aportar a la Compañía, que supone toda una garantía de gestión en el mundo financiero de primer orden, entre los grandes grupos industriales, tanto españoles como internacionales, y que nos va a permitir dar un salto cualitativo como Compañía de referencia en la ingeniería y procesos de fabricación con materiales compuestos”, afirma Contreras.

En su presentación, Martínez-Laredo agradece “tanto al Presidente, Rafael Contreras, como al Consejo de Administración en pleno de la Compañía”, su nombramiento como nuevo consejero delegado. “Carbures ha demostrado ser una Compañía con una realidad industrial y empresarial incontestables, con un gran pasado, pero con un aún mejor futuro”, añade Martínez-Laredo. “Haré todo lo que esté en mi mano para impulsar el crecimiento de esta Compañía y para reforzar su posicionamiento como empresa líder en procesos de fabricación en materiales compuestos”, concluye.

La presentación de Martínez-Laredo se ha realizado en el marco de la Semana Internacional de Carbures, jornadas en las que la Compañía hace un repaso del año pasado y refuerza las líneas a seguir para el actual ejercicio.

Sobre Carbures

Carbures es un grupo industrial especializado en la ingeniería y fabricación de estructuras con materiales compuestos, como la fibra de carbono, para los sectores relacionados con la movilidad, como el aeronáutico, la automoción y el de obra civil. A lo largo de más de una década, Carbures ha desarrollado una tecnología propia y unos sistemas que le posicionan como la compañía líder en Europa en la fabricación, tanto en series largas como cortas, de piezas de fibra de carbono para los sectores relacionados con la movilidad, así como elementos estructurales de construcción.