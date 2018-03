El Puerto Tornado en Puerto Sherry: «Aquí hay pérdidas millonarias» Un agente de seguros recorre Puerto Sherry para valorar los daños ocasionados por el temporal en los barcos de sus clientes

M. Almagro

Cádiz 05/03/2018 15:55h Actualizado: 05/03/2018 19:15h

En el dique seco de Puerto Sherry este lunes se hacían irremediablemente muchos números. Decenas de propietarios de embarcaciones acudían al varadero y a los pantalanes cruzando los dedos para que sus barcos no estuvieran en esa lista negra de víctimas del tornado que azotó el puerto deportivo este pasado domingo. «Poco voy a poder hacer», se lamentaba uno de ellos. «Lo ha tirado de ahí arriba y tiene daños que no sé si merece la pena arreglar…», comentaba uno de estos afectados. «A ver qué me dicen…»

«Aquí hay pérdidas millonarias», comentaba Antonio Gallardo, agente de seguros Ocaso con varios clientes en la dársena. «Sólo ese barco pueden ser unos 200.000 euros, así que empieza a sumar». La catástrofe se arrumbaba al otro lado de la cancela. Los barcos que estaban siendo arreglados sufrieron lo peor. Los cogió justo en el camino del tornado y el viento no tuvo ninguna clemencia con ellos. «Acababa de pintarlo y ya lo íbamos a echar al agua», lamentaba otro de los propietarios.

«Ahora será el Consorcio de Compensación quien se tendrá que hacer cargo al ser un asunto de una catástrofe natural pero el problema es en cuanto se valoren los daños. En los vehículos está más estimado, pero en los barcos es algo quizá más subjetivo», explicaba Gallardo. De momento los afectados evaluaban pérdidas e intentaban mantener dentro de lo que se puede, la calma.