La Subdelegación de Gobierno interpone dos recursos judiciales contra la municipalización en Chiclana

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, y la delegada de Personal y consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, comparecieron ante los medios de comunicación para informar de los dos recursos contencioso-administrativo interpuestos por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz contra los acuerdos plenarios del pasado 27 de marzo y que están relacionados con el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos y ayuda a domicilio. En este sentido, Verdier expresó que, «siguiendo el juego del PP local, sus compañeros en la Subdelegación del Gobierno han continuado con este asunto y directamente han acudido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cádiz para interponer estos recursos, con el objetivo de impedir que la municipalización continúe. Se trata de una mala noticia para Chiclana, ya que, cuando por fin estábamos disfrutando de haber conseguido cumplir la promesa electoral de llevar a cabo el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de edificios municipales y ayuda a domicilio, nos encontramos que el PP, utilizando la administración pública, interpone dos recursos contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno del pasado 27 de marzo para la gestión de ambos servicios por Emsisa», expuso Cándida Verdier, quien resaltó que desde «este Gobierno municipal entendíamos que la municipalización era una medida positiva para la ciudad y así fue apoyada por todos los grupos políticos, excepto el PP.

Con todo ello, la portavoz del Gobierno aseguró que el Partido Popular de Chiclana «ha bloqueado y está impidiendo el avance de estas medidas, que son buenas para la ciudad. Además, se ha dedicado a provocar en todo momento a las trabajadoras de ambos servicios e intentando enfrentarlas con la ciudadanía con argumentos como que no se merecían este puesto de trabajo, pese a que algunas llevan trabajando en este servicio más de 30 años, o que han sido enchufadas. Y como ha perdido este proceso, parece ser que al PP no le ha gustado hasta el punto de usar la Subdelegación del Gobierno con un interés claramente partidista, cuestión que no podemos permitir», lamentó.

Sea como fuere lo cierto es que la Subdelegación de Gobierno sí que ha presentado estos dos recursos al entender que existen razones para considerar que el proceso no se ajusta a la ley. «Casualmente, los argumentos esgrimidos en los dos recursos interpuestos por la Subdelegación del Gobierno son exactamente los mismos que el señor Andrés Núñez decía en los Plenos y ante los medios de comunicación para mostrarse en contra de la municipalización, es decir, los principios de igualdad, méritos y capacidad», destacó la portavoz del Gobierno, quien aclaró que se trata de una cuestión «que, por cierto, no se ha dado, ya que hemos cumplido con el procedimiento y contamos con cinco informes favorables. Como el PP no ha conseguido a nivel municipal paralizar el proceso, ahora utiliza las instituciones con un interés claramente partidista», recalcó Cándida Verdier, quien indicó que es la primera vez «que la Subdelegación del Gobierno acude a la Justicia sin haber hecho antes un recurso ante la administración pública. Por tanto, ni siquiera ha agotado la vía administrativa y se ha ido directamente a la Justicia».